La crise du logement neuf n’épargne pas l’Allemagne

La crise du logement neuf ne frappe pas uniquement la France. Son voisin allemand n’est pas épargné par la baisse des demandes de permis de construire et la faillite de nombreux promoteurs immobiliers. Dans ce contexte, le secteur réclame des mesures pour alléger les coûts de construction, ainsi que des simplifications administratives.

Crise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation, hause des coûts de construction et des taux des crédits immobiliers…. La conjoncture économique n’a pas épargné l’immobilier neuf ces derniers mois, en France comme en Allemagne.

La dernière enquête publiée par l’Institut économique allemand IFO dévoile que l’indice du climat des affaires pour la construction résidentielle est tombé au plus bas depuis le début de ces enquêtes mensuelles en 1991, avec -56,8 points en décembre 2023.

Entre janvier et octobre 2023, les demandes de permis de construire ont chuté de près de 27 % en Allemagne sur un an. En France, les derniers résultats de la construction montrent des chiffres quasi-similaires, avec -25,5 % de permis de construire à fin novembre sur un an.

Malgré une baisse des taux, pas d’éclaircie prévue pour 2024

Après le durcissement monétaire de la Banque centrale européenne, les taux d’intérêt des crédits immobiliers ont grimpé. Toutefois, les taux d’intérêt pour la construction seraient repassés sous la barre de 3 % en début d’année en Allemagne, selon le portail comparatif Check24, dans un contexte d’accalmie de l’inflation.

Malgré cette éclaircie, le marché reste morose pour les promoteurs immobiliers allemands. Plus de la moitié d’entre eux (56,9 %) sont confrontés à une baisse de commandes, et nombreux sont ceux à avoir fait faillite.

« Les perspectives pour 2024 sont sombres », a estimé Klaus Wohlrabe, directeur des enquêtes de l'IFO. « Bien que les taux d'intérêt du financement de la construction aient récemment baissé, aucune détente n'est en vue », a-t-il ajouté.

Comme en France, la baisse du pouvoir d’achat a exclu de nombreux ménages du marché immobilier, et notamment les primo-accédants.

Afin de réduire les coûts de construction et remettre le secteur sur pied, la fédération allemande de l'industrie du bâtiment appelle le gouvernement à «abaisser les normes, y compris dans le domaine de l'efficacité énergétique, introduire la demande de permis de construire numérique et des processus administratifs numériques uniformes à l'échelle nationale, et uniformiser les règlements de construction des 16 régions». Ce qui ne coûterait « pas un centime », selon la fédération.

Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock