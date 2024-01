Vers une relance du crédit immobilier en 2024 ?

Le coût des crédits immobiliers, qui n’a eu de cesse de grimper ces derniers mois, enregistre une nouvelle baisse au mois de novembre, selon les données récemment publiées par la Banque de France, confirmant ainsi la tendance à la baisse anticipée pour le mois de décembre.

Selon les données publiées par la Banque de France, le total des crédits immobiliers a de nouveau marqué une baisse significative en novembre 2023, avec 8,7 milliards d'euros. Cette tendance à la baisse devrait se maintenir pour le mois de décembre, prévoit l'institution financière.

Une diminution du marché, estimé à plus de 8 milliards d'euros

L’évolution mensuelle de la production de crédits à l’habitat, hors renégociations, avait déjà stagné à un niveau bas de 9,2 milliards d’euros en septembre et octobre. À ce moment, la Banque de France anticipait une « normalisation » du marché, une notion qu’elle a depuis retirée de son analyse, misant désormais sur une poursuite de la diminution en décembre, avec un total prévu à 8,6 milliards d’euros. Si cela se confirme, ce serait un creux sans précédent depuis janvier 2015.

Malgré cette baisse, l’encours total des crédits immobiliers atteint près de 1 300 milliards d’euros, soit deux fois plus qu’il y a quinze ans.

Ce revirement sur le marché du crédit immobilier intervient après des mois prospères, durant lesquels la production mensuelle de crédits dépassait les 20 milliards d'euros, comme en octobre 2020, en mai, juin et juillet 2021, ainsi qu'en avril et mai 2022. Cette prospérité était alimentée par un effet de rattrapage post-confinement et par la volonté des emprunteurs de profiter des taux attractifs avant une éventuelle remontée, notamment en 2022.

La réticence actuelle des ménages à contracter des prêts découle en grande partie de la hausse des taux d'intérêt amorcée par la Banque centrale européenne (BCE) mi-2022, avec une augmentation qui se répercute directement par le canal des banques.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le taux d'intérêt moyen pour les nouveaux prêts, hors renégociations, était en novembre à 3,99 %, soit un bond par rapport aux 1,1 % jusqu'en mars 2022. Les estimations pour décembre devraient poursuivre cette hausse, atteignant 4,11 %.

Une crise qui arrive à son terme ?

Bien que cette conjoncture puisse sembler préoccupante, «la longue période de forte augmentation des taux de crédits immobiliers semble arriver à son terme », estime néanmoins le courtier Cafpi, qui « constate même des baisses surprises de la part de banques qui repartent à la conquête de nouveaux clients ».

Les Français contractent en moyenne des dettes s'étalant sur 23 ans lors de l'acquisition de leur résidence principale. Les primo-accédants, qui représentent la moitié des emprunteurs, s'endettent quant à eux pour une durée moyenne de sept mois supplémentaires, selon les données de la Banque de France.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock