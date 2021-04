Face à l’essor des travailleurs indépendants sur le segment de la transaction immobilière, la fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) a commandé un rapport auprès de Laurent Grandguillaume, vice-président de la Fondation Travailler Autrement, dans le but d’améliorer les relations entre agences immobilières et indépendants mais également afin d’accompagner au mieux ces derniers. Dix recommandations ont été listées. Explications.

Le secteur de la transaction immobilière est l’un des secteurs qui comporte le plus d’indépendants en proportion (53 %). Une proportion qui pourrait même atteindre 70 % des forces de vente au sein des agences immobilières. Dans ce contexte, la FNAIM a commandé un rapport détaillé auprès de Laurent Grandguillaume, vice-président de la Fondation Travailler Autrement et ancien député, afin d'appréhender les relations entre agences immobilières et indépendants.

Le 8 avril, c'est accompagné d’Aude Gombert, juriste en droit social à la FNAIM, que l’ancien député de la Côte-d’Or a rendu son rapport sur les mutations du travail et de l'emploi dans les modèles d’entreprises de l’immobilier.

Renouveler le dialogue social

« Le monde du travail et de l’emploi évolue, la FNAIM également », déclare le syndicat dans un communiqué. À travers ce rapport, la fédération nationale de l’immobilier désire comprendre la montée en puissance des travailleurs indépendants afin de concevoir leur intégration sociale technique et juridique dans le cadre réglementaire et opérationnel des métiers de l’immobilier, et ainsi repenser le dialogue social avec cette catégorie de collaborateurs.

Pour cela, la FNAIM doit « anticiper l’évolution corporatiste de cette catégorie socio-professionnelle », car aujourd’hui : « le seul syndicat représentatif des agents commerciaux siège au sein des organisations représentatives du secteur des professions libérales. »

Laurent Grandguillaume résume : « Si le volume des salariés augmente, la proportion d’indépendants est de plus en plus élevée. Face à ce phénomène, cela doit inciter la FNAIM à renouveler le dialogue social et sécuriser les relations de ses adhérents avec les agents commerciaux, tout en leur offrant des parcours d’évolution professionnelle. C’est en ce sens que j’ai fait des propositions pour former les agents commerciaux, mais aussi les managers, améliorer la connaissance sur les agents commerciaux, sécuriser les relations contractuelles et créer un espace de dialogue social. »

Dix recommandations

« Il était absolument indispensable pour notre syndicat de mieux comprendre cette mutation de nos entreprises », déclare Jean-Marc Torrollion, président de la FNAIM. Laurent Grandguillaume appelle donc à « un changement de postures et de doctrines dans un marché en pleine transformation ». Il indique également devoir faire « le choix du dialogue, de la confiance et du contrat, plus que celui de la complexification du droit et de la langueur ».

Ainsi, en découlent dix recommandations, telles que :

Mettre en place des outils de mesure fiables de la population des agents commerciaux et des négociateurs immobiliers. Ce travail est à développer avec l’Insee, CCI France et Infogreffe ;

Réaliser un baromètre annuel sur les mutations de l’emploi, les parcours et les transitions professionnelles, les besoins de formation. Ce baromètre serait public et adressé à tous les acteurs du secteur ;

Organiser un espace de dialogue régulier avec les représentants des indépendants dans leur diversité ;

Développer l’offre de formation de la FNAIM en direction des agents immobiliers, des agents commerciaux et des réseaux, dans le management d’équipes composées de salariés et d’indépendants, les conditions de réussite et de sécurisation des relations ;

Créer une plateforme de services pour les indépendants, dont un label certifiant qualité de service ;

Actualiser le CQP de branches pour répondre aux besoins du digital dans le cadre du paritarisme.

Jean-Marc Torrollion tient à saluer « la très grande qualité de ce rapport », et conclut : « Nous devons à la fois sécuriser la relation des agents immobiliers aux indépendants et accompagner les agents commerciaux. Je suis particulièrement réceptif aux propositions sur la formation. Nous avons un devoir d’accompagner l’évolution et la montée en compétences de tous nos collaborateurs, pour répondre aux exigences légitimes de nos clients ».

Marie Gérald

Photo de une : AdobeStock