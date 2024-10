Les industriels du nouvel habitat traversent une période incertaine, marquée par de nombreuses difficultés économiques. Dans son dernier baromètre, l'association Inoha tire à nouveau la sonnette d’alarme et appelle les pouvoirs publics à considérer la situation préoccupante de ces entreprises françaises.

Le baromètre 2024 d'Inoha - association des Industriels du Nouvel Habitat - révèle un tableau préoccupant pour le secteur, avec des perspectives 2025 qui ne laissent que peu de place à l'optimisme.

Le logement, une future « bombe sociale » ?

L'année 2024 a été fortement impactée par la crise du logement en 2023, affectant autant la construction neuve que les transactions immobilières dans l'ancien.

Selon l'enquête réalisée par Inoha, 81 % des industriels du secteur ont enregistré une baisse d'activité au cours des huit premiers mois de l'année, avec 22 % d'entre eux signalant des baisses supérieures à 10 %.

Le dernier trimestre 2024 ne devrait pas observer d'améliorations, et les perspectives pour 2025 sont tout aussi moroses, avec 40 % des répondants anticipant une baisse de leur chiffre d'affaires comprise entre 0 % et -10 %.

Les principaux points d'inquiétude concernent la baisse d'activité (84,6 %), la crise immobilière (66,6 %) ainsi que la situation politique (43,5 %).

Le secteur appelle à une politique gouvernementale plus ambitieuse pour soutenir le logement, considéré comme un enjeu crucial pour le bien-être des Français et la stabilité économique de la filière. Inoha, par la voix de son président Jean-Luc Guéry, a alerté sur la possible « bombe sociale » que pourrait représenter le logement, si des mesures adéquates ne sont pas prises.

Les réglementations environnementales représentent également une source de préoccupation pour 41 % des répondants. Cependant, malgré leur caractère contraignant, 53,8 % des industriels les jugent nécessaires.

Vers un consommateur plus exigeant

Le comportement des consommateurs, selon le baromètre, a subi des transformations significatives en raison de la baisse de leur pouvoir d'achat. Face à un contexte économique difficile, les ménages sont devenus plus prudents et sélectifs dans leurs dépenses. Plutôt que de se lancer dans des achats superflus ou impulsifs, ils privilégient des produits qui répondent directement à leurs besoins immédiats.

Cette tendance se traduit également par une recherche accumulée de produits offrant un meilleur rapport qualité-prix, comme les produits durables ou économes en énergie.

Ainsi, les industriels du nouvel habitat doivent non seulement adapter leurs offres pour répondre à ces nouvelles attentes, mais aussi développer des stratégies marketing orientées sur les économies que leurs produits peuvent permettre de réaliser, notamment en matière de consommation énergétique ou de durabilité.

Marie Gérald

Photo de Une : Jean-Luc Guéry - Inoha