L'association Inoha s'inquiète toujours de la conjoncture

Selon une enquête interne, les perspectives économiques pour 2024 semblent inquiéter l’association des Industriels du Nouvel Habitat (Inoha), qui représente principalement des PME. Ces inquiétudes font suite à une année 2023 déjà marquée par de nombreuses préoccupations économiques.

L'inflation a joué un rôle majeur en 2022, entraînant un écart significatif entre la valeur et le volume des ventes, que ce soit chez les industriels d'Inoha que les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB).

Cependant, cet écart a diminué au fil du temps, passant de 18 points au 3ème trimestre 2022 à 4 points au 2ème trimestre 2023, en parallèle avec une atténuation de l'augmentation des prix à la consommation sur le marché du bricolage.

Les marges « semblent s'être rapprochées des niveaux d'avant-crise », écrit l'association, grâce à des hausses tarifaires négociées en 2022 pour contrer la hausse des coûts des matières premières. Néanmoins, les industriels n'ont pas pu répercuter ces hausses dans leur intégralité, ce qui a exercé une pression sur leurs marges en 2022.

En 2023, bien que les cours du gaz naturel et de certaines matières premières aient diminué, d'autres coûts ont augmenté, comme l'électricité, le prix du transport routier, ou encore le coût des services.

Selon la Direction Générale des Entreprises, les prix de vente de l'électricité aux clients professionnels devraient augmenter de 84 % par rapport à 2022, et les salaires devraient augmenter de 5,5 %. En outre, les éco-contributions « vont très certainement augmenter », en particulier pour le secteur du bâtiment.

Même si l'activité des Industriels du Nouvel Habitat s’est améliorée au cours des huit premiers mois de 2023, plus de 70 % des répondants à l'enquête menée par Inoha se disent inquiets pour l'avenir. « Dans ce contexte de crise du logement et de la confiance ainsi que de la nécessité de maintien des marges, il est de la responsabilité de notre filière de travailler ensemble et rapidement sur de nouvelles dynamiques commerciales », souligne Jean-Luc Guéry, président d’Inoha.

Près de la moitié des adhérents (46,1 %) sont également préoccupés par le coût de l'énergie et la hausse des salaires (39,5 %). Le recrutement est une autre préoccupation importante pour 35 % des adhérents, et reflète la difficulté des industiels à trouver et à garder des travailleurs qualifiés.

