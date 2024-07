Bouygues Travaux Publics Régions France condamné après un accident mortel

L'entreprise Bouygues Travaux Publics Régions France a été condamnée ce mardi 2 juillet par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une amende de 80 000 euros suite au décès d’un ouvrier écrasé par une cloison en béton sur un chantier à Mundolsheim, dans le Bas-Rhin.

Originaire du Portugal, Antonio Manuel Alves Gil travaillait depuis 16 ans pour l’entreprise de construction. Il est mort le 6 octobre 2020 alors qu’il participait à la construction d’un mur antibruit le long des lignes SNCF.

L’accident s’est produit lorsqu’il déchargait un pan de mur de cinq mètres sur deux au crochet d’une grue. Perché en équilibre au bord d’une benne, il a basculé au sol avec la cloison, qui l’a écrasé.

L’avocate de la famille de la victime, Aurélie Vincent, s’est dit satisfaite quant à la décision du tribunal. « Nous recevons cette décision favorablement, puisqu’il y a reconnaissance de l’infraction d’homicide involontaire, ce qui était le plus important pour mes clients », a-t-elle déclaré à l’AFP.

« On ne doit plus perdre sa vie à la gagner »

Lors de l'audience, le représentant de Bouygues Travaux Publics Régions France a admis des « manquements » en matière de sécurité, rapportait le quotidien Dernières Nouvelles d'Alsace. À la suite de l'accident, cinq employés avaient été sanctionnés, dont trois licenciés. Le parquet avait initialement requis une peine de 40 000 euros d'amende.

Outre l’amende, les parents de la victime ont obtenu 40 000 euros de dommages et intérêts, une somme ramenée à 12 000 euros pour chacun des frères et sœurs. La CGT, représentée par sa Fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement, s’était également portée partie civile et a obtenu 1 500 euros de dommages et intérêts.

Marion Ménage, avocate du syndicat, a dénoncé la fréquence des accidents mortels dans le secteur de la construction. « Il y a trois morts par jour au travail, un par jour pour le seul secteur de la construction, c'est insupportable. On ne doit plus perdre sa vie à la gagner », a-t-elle déclaré.

Marie Gérald (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock