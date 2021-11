Créer un pont entre culture et modernité avec le coulissant minimaliste Cero, by Solarlux

C’est là qu’intervient Solarlux et son coulissant minimaliste Cero. Toutes les façades du théâtre, ainsi que certains éléments intérieurs modulables, sont recouvertes de ce coulissant de grande envergure aux profilés minimalistes pour laisser pleinement entrer la lumière et obtenir une transparence totale.

Ce ne sont pas moins de 18m de longueur par presque 4m de hauteur d’un côté et 12m de l’autre qui ont été installé, le tout en soutenant un impressionnant rideau de verre sur toute la hauteur du théâtre. À cela s’ajoute 12m et 6m de galandage. Un projet très ambitieux et impressionnant pour ce nouveau haut lieu de la culture.