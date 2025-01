Franchissant le Rhin pour relier Strasbourg à Kehl (Allemagne), le pont de l’Europe sera remplacé par un nouvel ouvrage. Une inauguration est prévue à horizon 2035.

Reliant la ville française de Strasbourg à sa voisine allemande Kehl, le pont de l’Europe fera l’objet d’une reconstruction étalée sur les dix prochaines années.

Une « convention d'études pour la reconstruction » a été signée le 16 janvier à la mairie de Kehl, entre l’eurométropole de Strasbourg et la représentation locale du Land de Bade-Wurtemberg (en allemand, Regierungspräsidium Freiburg (RPF)).

Construit en 1960, le pont de l’Europe est vu comme un symbole de la réconciliation franco-allemande. Il est emprunté quotidiennement par 27 000 véhicules en 2023, et est ainsi un « axe majeur de franchissement du Rhin », selon Pia Imbs, présidente de l’eurométropole de Strasbourg.

Cependant, le trafic baisse, suite à la création d’une liaison tramway entre Strasbourg et Kehl depuis 2017.

Une inauguration à « horizon 2035 »

Le document signé vise à engager, préalablement au chantier, des « études de trafic et d'impact, procédures réglementaires et administratives, analyses techniques et géotechniques, dimensionnement du pont, etc. », liste Mme Imbs.

L’ouvrage en béton s’étend sur 250 mètres et sera remplacé par un ouvrage neuf, édifié à proximité avant sa démolition.

Pourtant, toujours selon la présidente de l’eurométropole, le pont de l’Europe reste en bon état, après avoir bénéficié de travaux de confortement en 2023.

L’option d’une reconstruction a été préférée à une rénovation du pont existant, car elle permettra une durée de fonctionnement plus importante, « d’environ cent ans », affirme un technicien de l’eurométropole.

D’après les premières estimations, la reconstruction devrait coûter entre 30 et 40 millions d'euros. « Une hypothèse encore grossière à ce stade précoce », souligne Carsten Gabbert, président du RPF, en précisant que le chantier sera organisé « de façon à ne pas couper la circulation durant son déroulement ».

« Nous visons l'horizon 2035 pour l'inauguration », indique Pia Imbs.



Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock