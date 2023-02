Contrat de construction sans garanties : banquier et client sont responsables

En cas de défaillance d’un constructeur, un banquier peut devoir payer des indemnités s’il a fait signer et accepté de financer un contrat de construction sans garantie d’achèvement et de prix pour un client. Mais ce dernier est également responsable, et tout le préjudice ne peut être imputé au seul banquier, a estimé la Cour de Cassation.