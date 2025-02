Une évolution en dents de scie sur le marché du logement neuf, à en croire les chiffres du ministère de l'Aménagement du territoire du 4ème trimestre. Par rapport au troisième trimestre, les réservations de logements neufs se replient (-4,2 % par rapport au T3 2024) - à l’exception des 4 pièces et plus - tandis que les mises en vente repartent à la hausse (+6,4 %), notamment dans l’habitat collectif.

D’après les dernières données du ministère de l'Aménagement du territoire, 17 122 logements neufs ont été réservés par des particuliers au quatrième trimestre 2024. Ce qui représente -4,2 % comparé au troisième trimestre et 63 % des logements neufs commercialisés, incluant ceux institutionnels. 67 906 réservations ont été dénombrées sur toute l’année 2024, soit -5 % sur un an, mais -40% de moins qu'en 2022.

14 335 logements ont été mis en vente au T4 2024, en rebond de 6,4 % par rapport au trimestre précédent. 117 472 logements neufs seraient toujours disponibles à la vente, soit -3 % à côté des chiffres du T3 2024 et -11,3 % face à ceux du T4 2023. Au total, 59 014 nouveaux logements ont été mis en vente en France en 2024. Une régression de 29 % par rapport à l'année précédente, et de moitié comparé à l’année 2022.

Entre le T3 2024 et le T4 2024, baisse quasi-généralisée sur les réservations…

Côté réservations, la baisse est quasi-généralisée, aussi bien entre les nouvelles constructions (-3,7 %), comme les logements construits sur existant (-8,1 %). Cela se constate également en maison individuelle (-8,9 %, 791 unités) comme en habitat collectif (-3,9 %, 16 331 appartements neufs).

« Cette diminution concerne les appartements de moins de quatre pièces : -8,2 % pour les appartements d’une pièce, -7,7 % pour les 2 pièces et -1,4 % pour les 3 pièces. En revanche, les réservations augmentent pour les 4 pièces et plus (+2 %). Sur un an, l’ensemble des réservations augmentent de 7,4 % », lit-on dans la conjoncture ministérielle.

…et rebond dans les mises en ventes, en particulier dans l’habitat collectif

Dans les mises en vente, on observe un changement de tendance, qui concerne davantage les appartements (+8,1 %, 3 512 unités), que les maisons (-15,5 %, 823). Les mises en ventes de ces dernières plongent d'ailleurs de 37,6 % sur un an. À la fin du T4 2024, l’encours des maisons individuelles encore disponibles s’établit toutefois à 8 452 logements, en recul par rapport au T3 2024 (-5,2 %) et sur un an (-8,2 %).

Même le délai d’écoulement moyen de maisons neuves est à 10,2 trimestres, se repliant de 3,6 % comparé au dernier trimestre. Le prix moyen des maisons neuves vendues est de 342 408 euros, contre 360 603 euros au trimestre précédent (-5 %).

Sur le segment habitat collectif, les mises en ventes d’appartements d’une pièce explosent (+71,2 %), et grimpent côté 4 pièces et plus (+8,9 %). Celles des 2 pièces (-5,7 %) et des 3 pièces (-0,8 %) s’inscrivent plutôt à la baisse. « Sur une période d’un an, les mises en vente d’appartements en habitat collectif diminuent de 4,9 %, comparé au même trimestre de l’année précédente », souligne le ministère.

L’encours d’appartements neufs mis à la vente régresse à 109 020 unités (-2,9 % comparé au trimestre précédent et -11,6 % sur un an). Le délai d’écoulement descend à 6 trimestres et 7 semaines, après 6 trimestres et 10 semaines au T3 2024. Au m2, le prix d’un appartement neuf est de 4 756 euros, qui sursaute de 0,5 %. « Cette augmentation ne concerne pas les studios », est-il précisé dans les résultats.

En bref, une embellie dans l’immobilier neuf, comme a pu observer la FPI au mois de février.

Majorité de mises en vente et réservations sur les zones A et Abis À l’échelle territoriale, les zones A et Abis, les plus tendues en termes de disponibilité (Paris, grande partie de l'Île-de-France, la Côte d'Azur et la zone frontalière avec la Suisse) regroupent 50,7 % des réservations et 47,2 % des mises en vente, au T4 2024. Les grandes agglomérations de plus de 250 000 habitants concentre quant à elles 40,4% des réservations et 39,4% des mises en vente. « Toutes les zones A/B/C sont concernées par une diminution des réservations au quatrième trimestre 2024 », souligne cependant le ministère.

Quid des ventes institutionnelles ?

10 055 logements ont été réservés en ventes en blocs, au T4 2024. Pour rappel, ces transactions désignent des acquisitions, par un seul acquéreur, sur l’intégralité ou une partie du programme immobilier.

« En comptant les réservations à l’unité et en bloc, les réservations en bloc représentent 37 % des réservations de logements neufs (…) Les réservations en bloc diminuent par rapport au troisième trimestre 2024 (-21,9 %) comme lors du trimestre précédent », développe le ministère.

Les réservations par des bailleurs sociaux flanchent plus fortement (-25 %), que chez d’autres acquéreurs (-5,7 %).



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock