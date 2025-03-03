Grille des salaires BTP 2026 : tous les minima à jour par catégorie

Grille des salaires BTP 2026 : découvrez les minima actualisés pour ouvriers, ETAM et cadres selon statut, coefficient, branche et région.

En 2026, la grille des salaires BTP reste un sujet majeur pour les entreprises du bâtiment, les recruteurs, les artisans et les salariés. Chaque année, les minima conventionnels évoluent selon les négociations de branche, les régions et les catégories professionnelles.

Contrairement à une idée reçue, il n’existe pas une seule grille nationale valable pour tout le secteur. Dans le BTP, le salaire minimum dépend notamment :

du statut du salarié ;

du coefficient hiérarchique ;

de la convention collective applicable ;

de la branche d’activité (bâtiment ou travaux publics) ;

de la région dans certains cas.

Voici ce qu’il faut savoir sur la grille des salaires BTP 2026, avec les repères essentiels pour les ouvriers, ETAM et cadres.

Ce qu’il faut retenir sur la grille des salaires BTP 2026

La grille salariale BTP permet de fixer les rémunérations minimales que les entreprises doivent respecter selon la classification des salariés.

En pratique :

un salarié ne peut pas être payé sous le SMIC ;

si la convention collective prévoit un minimum supérieur, c’est ce montant qui s’applique ;

plus le niveau de qualification est élevé, plus le minimum augmente ;

certaines grilles diffèrent selon les territoires ;

les cadres disposent de barèmes spécifiques.

Pour les employeurs, bien appliquer la grille salariale limite les risques de litige, de rappel de salaire ou d’erreur de paie.



Grille salaires ouvriers BTP 2026

Les ouvriers représentent une grande partie des effectifs du bâtiment et des travaux publics. Leur classification dépend du niveau d’autonomie, d’expérience et de technicité.

Estimation des minima mensuels bruts 2026

Niveau Profil type Salaire brut mensuel N1P1 Ouvrier débutant 1 823 € N1P2 Ouvrier débutant confirmé 1 850 € N2 Ouvrier qualifié 1 920 € N3P1 Ouvrier expérimenté 2 020 € N3P2 Compagnon qualifié 2 150 € N4 Chef d’équipe 2 320 €

Ces montants peuvent varier selon la convention collective et la région.

Grille salaires ETAM BTP 2026

Les ETAM regroupent les employés, techniciens et agents de maîtrise. On retrouve notamment dans cette catégorie :

assistants administratifs ;

techniciens de chantier ;

dessinateurs ;

métreurs ;

assistants conducteurs de travaux ;

agents de maîtrise.

Estimation des minima mensuels bruts 2026

Niveau Fonction type Salaire brut mensuel A Employé administratif 1 850 € B Assistant technique 1 950 € C Technicien 2 150 € D Dessinateur / métreur 2 350 € E Conducteur junior 2 600 € F Agent de maîtrise confirmé 2 950 €

Grille salaires cadres BTP 2026

Les cadres du BTP concernent notamment :

conducteurs de travaux confirmés ;

ingénieurs études ;

responsables techniques ;

chargés d’affaires ;

directeurs de travaux ;

fonctions support encadrement.

Minima annuels bruts 2026

Catégorie professionnelle Coefficient Salaire annuel minimum brut Niveau 1 - Position 1 100 24 100 € Niveau 1 - Position 2 110 24 450 € Niveau 2 - Position 1 125 25 350 € Niveau 2 - Position 2 140 28 050 € Niveau 3 - Position 1 150 29 550 € Niveau 3 - Position 2 165 32 450 € Niveau 4 180 35 250 €

Bâtiment et travaux publics : attention à la différence

Le terme BTP regroupe deux grands univers qui ne relèvent pas toujours des mêmes accords :

Le bâtiment

Il concerne notamment :

gros œuvre ;

maçonnerie ;

couverture ;

menuiserie ;

plomberie ;

électricité ;

rénovation énergétique.

Les travaux publics

Ils concernent notamment :

routes ;

terrassement ;

réseaux ;

voirie ;

génie civil ;

infrastructures.

Les salaires minimums peuvent donc différer selon la branche concernée.

Comment savoir quel salaire minimum s’applique ?

Pour connaître la bonne grille salariale, il faut vérifier :

1. La convention collective de l’entreprise

C’est le point de départ. Elle figure souvent sur le bulletin de paie.

2. Le statut du salarié

ouvrier

ETAM

cadre

3. Le coefficient hiérarchique

Chaque salarié possède une classification liée à son poste.

4. La localisation géographique

Certaines grilles régionales existent encore dans le bâtiment.

5. Les accords d’entreprise

Une entreprise peut appliquer des dispositions plus favorables.

Recrutement BTP : un sujet clé en 2026

Le marché de l’emploi reste tendu sur plusieurs métiers. Beaucoup d’entreprises peinent à recruter sur certains postes.

Les profils les plus recherchés restent :

maçons qualifiés ;

couvreurs ;

électriciens ;

plombiers chauffagistes ;

conducteurs de travaux ;

techniciens maintenance CVC ;

chefs de chantier.

Dans ce contexte, proposer uniquement le minimum conventionnel ne suffit pas toujours à attirer les candidats.

Pourquoi cette grille salariale est stratégique pour les entreprises

Une bonne politique salariale permet :

d’éviter les erreurs de paie ;

de sécuriser la conformité sociale ;

de fidéliser les équipes ;

de recruter plus facilement ;

de limiter le turnover ;

d’améliorer la marque employeur.

FAQ Grille salaires BTP 2026

Quel est le salaire minimum dans le BTP en 2026 ?

Il dépend du statut, du coefficient et de la convention collective. Le minimum légal reste le SMIC, mais la convention peut prévoir davantage.

Les salaires BTP changent-ils selon la région ?

Oui, dans certaines branches du bâtiment, des différences régionales subsistent.

Où trouver la grille officielle ?

Auprès de la convention collective applicable, des fédérations professionnelles ou du service RH de l’entreprise.

Un employeur peut-il payer sous la grille ?

Non. Si le minimum conventionnel est supérieur au SMIC, il doit être respecté.

Les primes sont-elles incluses ?

Pas toujours. Certaines primes peuvent s’ajouter selon les accords ou usages de l’entreprise.

Ce qu’il faut retenir

La grille des salaires BTP 2026 reste un repère indispensable pour les employeurs comme pour les salariés. Entre conventions collectives, coefficients, branches et tensions de recrutement, la rémunération dans le BTP ne se limite plus à un simple minimum légal.

Pour les entreprises, l’enjeu n’est plus seulement de respecter la grille, mais aussi de rester attractives sur un marché de l’emploi sous pression.



Par Camille Decambu