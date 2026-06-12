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La CAPEB alerte s'inquiète de potentielles coupes budgétaires

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Législation
Publié le 12 juin 2026 à 16h00, mis à jour le 12 juin 2026 à 16h53, par Virginie Kroun
La CAPEB alerte sur plusieurs mesures budgétaires qui pourraient fragiliser les artisans du bâtiment, de MaPrimeRénov’ à l’apprentissage.
©Adobe Stock - Batiweb
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« De nombreuses mesures budgétaires actées ou envisagées pour 2026 et 2027 suscitent de très vives inquiétudes des chefs d’entreprises artisanales, qui ne cessent d’alerter sur les difficultés qu’ils rencontrent dans le contexte économique actuel particulièrement défavorable », s’inquiète la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), dans un communiqué daté du 11 juin. 

Des mesures s’accumulant « de jour en jour » et que le représentant des artisans appelle à « reconsidérer ».

300 millions en moins pour MaPrimeRénov’ par geste

 

Parmi les sujets d’inquiétudes : le coup de rabot prévu sur les travaux mono-gestes de rénovation énergétique subventionnés par MaPrimeRénov’. Total de l’abattage budgétaire : 300 millions d’euros de crédits. Sans compter l’arrêt total des mono-gestes, « envisagé » dès la prochaine rentrée de septembre

« Les mono-gestes constituent la voie d’accès privilégiée des Français dans un parcours de rénovation globale par étapes, permettant des gains immédiats de confort et de pouvoir d’achat », insiste la CAPEB.

Un gel des allègements de cotisations délétère

 

Toujours côté pouvoir d’achat, la confédération désapprouve le gel des allègements de cotisations « décidé simultanément à une hausse significative du SMIC ». Elle craint notamment un impact sur le coût du travail pour les entreprises artisanales du bâtiment.

Ces dernières souffrent déjà d’une flambée des prix du carburant et des matériaux, couplé à un ralentissement de l’activité, face au conflit au Moyen-Orient. 

« Cette mesure fragilisera directement l’emploi local du secteur, qui a déjà subi la suppression de plus de 30 000 emplois en deux ans », s’alarme la CAPEB.

Une « coupe drastique » côté apprentissage

 

Les crédits versés aux régions pour le soutien à l’apprentissage vont baisser de 268 millions d’euros en 2025 à seulement 33 millions d’euros en 2026. Soit -88 % affiche la CAPEB, pour qui cette coupe drastique fragilisera les centres de formation d’apprentis (CFA), leurs investissements dans des équipements, la qualité de la formation et le maintien de sections en zone rurale. 

« C’est un très mauvais signal pour le développement de l’apprentissage, en net recul de 7 % dans l’artisanat du bâtiment à la rentrée 2025-2026 », souligne la confédération. 

Le logement social ultramarin sûrement plus éprouvé…

 

Les crédits de la Ligne Budgétaire Unique (LBU) en 2026, ciblant le développement du logement social en Outre-mer, risquent de perdre plus de 100 millions d’euros.

Ce qui pourrait menacer la construction et la rénovation en territoire ultramarin, comme les carnets de commande et la trésorerie des entreprise. « Les inquiétudes sont fortes localement au regard de l’importance de ce marché pour le secteur et des réductions importantes de budget, jusqu’à 60 % à La Réunion », illustre la confédération.

Des risques aussi pour la restauration du patrimoine bâti

 

Les collectivités pourraient pâtir de coupes budgétaires sur le Fonds vert et la restauration du patrimoine bâti. Cela participerait à « l’activité locale, pourtant non délocalisable, au détriment des entreprises locales ».

« Ces arbitrages budgétaires, pris sans considération des réalités de terrain, risquent d’asphyxier durablement les TPE du bâtiment. Nous ne sommes pas dans une logique de rejet des efforts budgétaires, mais dans une exigence de cohérence et de survie économique pour des entreprises déjà sous forte pression », résume le président Jean-Christophe Repon.

La confédération encourage le fléchage de financements pour l’apprentissage dans les entreprises de 50 salariés maximum. L’idée : permettre des économies dépassant le milliard d’euros, selon les estimations de la CAPEB.

La structure appelle dans ce sens à un « encadrement plus strict du statut de la micro-entreprise » et « abaissement de la franchise en base de TVA dans le bâtiment».

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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