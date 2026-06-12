Le confort thermique ne se limite plus au produit pour les 1000 Français interrogés par l'Ifop pour le groupe Atlantic, spécialiste du génie climatique. Découvrez leurs critères de choix, tant de marque que de professionnel pour l'installation.

Qu’est-ce que le confort thermique aux yeux des Français ? C’est sur cette question que se penche une étude Ifop pour Atlantic, expert en solutions de génie climatique.

« Les résultats de cette étude sur ce qui fait les critères de choix de la solution et les critères de choix du professionnel », affiche Laetitia Rotillard, directrice Marketing Clients Communications Home Heating du groupe, lors d’un point presse ce vendredi 12 juin.

Novembre dernier, 1 000 Français ont été sondés. L’échantillon se constitue de personnes de 18 ans et plus, et représente la réalité résidentielle en France métropolitaine, c’est-à-dire 60 % de propriétaires et 40 % de locataires.

Trois attentes concernant le confort thermique

« Le premier renseignement qu'on peut tirer de cette étude, c'est que le confort thermique a changé de statut », Virginie Huet-Delmotte, directrice d’Expertise Consumer & Retail à l’Ifop. Car cette notion ne se limite plus au produit et à sa qualité.

Ainsi, pour le choix d’une marque, trois attentes se dessinent, avec la première : les économies d'énergie, préoccupant 78 % du panel. Peu surprenant quand on sait que le contexte géopolitique au Moyen-Orient a redémarré une flambée des prix de l’énergie et du carburant. « Il y a vraiment un marché très tendu en termes d'inflation », appuie Mme Huet-Delmotte.

En témoignent les derniers chiffres de l’Insee sortis aujourd’hui : l’inflation en France hausse de 2,4 % sur un an en mai. Le résultat d’un rebond des tarifs du gaz à plus 11,3 % en glissement annuel, après pourtant -3,1 % en avril.

Source : Ifop pour Atlantic

De ce critère économique découlent les deux autres : la fiabilité technique (citée par 74 % des sondés) ainsi que la durabilité des produits (72 %). « Et j'insiste sur la durabilité des produits, la fiabilité étant globalement, j'allais dire, un critère de contrat de base », commente l’experte de l’Ifop.

Dans le top des attentes, on retrouve ensuite la confiance (65 %), le confort au quotidien (63 %), et un grand savoir-faire technique (61 %).

Des critères arrivant avant le caractère écologique (35 %) ou même innovant (31 %). « Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas importants. Ça veut dire qu'ils arrivent après les fondamentaux », souligne Virginie Huet-Delmotte.

Installation : « Avant d'innover, il faut rassurer »

S’il y a bien un prérequis qui ressort dans le panel interrogé concernant un projet d’installation : c’est le besoin de réassurance. Réassurance d’abord que l’installateur soit capable de maintenir l’appareil (61 %) et se déplace sur chantier pour le juste dimensionnement du produit (60 %).

Source : Ifop pour Atlantic

« Bénéficier des promotions en cours de la marque », figure la troisième place des critères. Un volet important pour que les ménages puissent franchir le pas financièrement, notamment face à la grande volatilité réglementaire des aides à la rénovation énergétique.

Par contre, seulement 39 % veulent être rappelés dans la journée par un professionnel, après dépôt d’une demande sur la plateforme. « Ils vont préférer une réponse fiable, pas immédiate, plutôt qu'une réponse rapide et peu qualitative », conclut Virginie Huet-Delmotte. Un chiffre le confirme : 68 % des Français estiment acceptable d'être rappelés sous 24 à 48 heures.

Source : Ifop pour Atlantic

Quid de l’entretien-dépannage ? D’après le sondage, les Français affichent encore ce désir d’être rassurés.

Comment ? Par un devis clair avant toute intervention (69 %) et une attestation d’entretien après passage de l’installateur (69 %).

66 % se disent confiants quand ils sont mis en relation avec des professionnels qualifiés et formés au dépannage et à la maintenance des produits de la marque choisie.

Source : Ifop pour Atlantic

Encore une fois : « Avant d'innover, il faut rassurer », résume Mme Virginie Huet-Delmotte.

Tant de chiffres et de constats qui ont renforcé le positionnement produits et marques d’Atlantic... à découvrir dans de prochains articles !

