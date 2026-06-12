Énergies renouvelables, électrification, numérisation... Les évolutions dans le BTP entraînent de nouveaux risques, dont fait l'objet un nouveau partenariat entre l'OPPBTP et le SERCE.

L'Organisme Professionnel Prévention Bâtiment Travaux Publics (OPPBTP) et le syndicat des entreprises de la transition énergétique et numérique (SERCE) ont signé, le 9 juin 2026, une nouvelle convention de partenariat pour la période 2026-2028.

Objectif : accompagner les entreprises face aux nouveaux risques professionnels liés à la transition énergétique, à l’électrification des usages et à la numérisation des infrastructures.

Ce partenariat s’inscrit dans une collaboration engagée de longue date entre les deux organisations. Dès 1965, l’OPPBTP et le SERCE lançaient le Concours Sécurité SERCE-OPPBTP, qui récompense chaque année les initiatives des entreprises en matière de santé et de sécurité au travail.

Anticiper les risques liés aux transitions énergétique et numérique

Le développement des énergies renouvelables, l’essor du stockage d’énergie, l’électrification des usages et la généralisation des technologies numériques transforment les conditions d’intervention des entreprises du secteur.



Ces évolutions créent de nouvelles situations de travail et font émerger des risques professionnels auxquels les entreprises doivent s’adapter. Avec cette convention, l’OPPBTP et le SERCE souhaitent renforcer leur action commune pour mieux anticiper ces mutations et diffuser une culture de prévention durable.

Trois axes prioritaires pour renforcer la prévention

La convention 2026-2028 repose sur trois grandes orientations destinées à améliorer la maîtrise des risques sur le terrain.

Le premier axe concerne les travaux sous tension sur les installations électriques. Menées en lien avec l’rganisme des travaux sous tension sur les installations électriques (ORG TST IE), les actions prévues porteront notamment sur la formation, les audits et l’amélioration continue des pratiques professionnelles.

Le deuxième axe porte sur la veille réglementaire et normative. Les deux partenaires souhaitent contribuer aux évolutions des textes, en lien avec les pouvoirs publics, les organismes de normalisation et les grands donneurs d’ordre. L’enjeu est d’adapter les exigences aux réalités opérationnelles et aux innovations technologiques.

Enfin, la convention prévoit de faire évoluer les référentiels métiers. Cette démarche doit permettre de mieux intégrer les retours d’expérience des entreprises et les besoins exprimés par les équipes de terrain, afin d’harmoniser les pratiques tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

Des outils pratiques pour accompagner les entreprises

Pour aider les professionnels à mieux prendre en compte ces nouveaux risques, plusieurs outils et ressources seront développés au cours des trois prochaines années.

Des guides techniques seront notamment consacrés aux caténaires, à la signalisation ferroviaire, aux travaux en artères et au photovoltaïque. Des mémos pratiques, des cahiers des charges de formation, des webinaires et des supports pédagogiques viendront compléter ce dispositif.

Les partenaires prévoient également de renforcer l’analyse des accidents et des situations à risque. L’objectif est de mieux partager les enseignements issus du terrain et d’aider les entreprises à faire évoluer leurs pratiques de prévention.

Faire de la prévention un levier de performance



Au-delà de la réduction des accidents du travail, l’OPPBTP et le SERCE veulent faire de la prévention un levier de performance durable pour les entreprises.

Avec plus de 140 000 salariés représentés par les entreprises adhérentes du SERCE et près de 400 collaborateurs mobilisés au sein de l’OPPBTP, ce partenariat renouvelé confirme la volonté des deux acteurs de placer la prévention au cœur des défis de la transition énergétique et numérique.

Feryel Ben Aissia