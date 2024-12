Mayotte : France Assureurs va envoyer une mission de reconnaissance

France Assureurs va envoyer une mission de reconnaissance à tous les assureurs concernés sur l’île de Mayotte pour anticiper la gestion des déclarations de sinistres. Sur l’île, ravagée par le cyclone Chido, très peu de ménages sont assurés.

La fédération professionnelle des assureurs a indiqué, le 18 décembre, qu’elle allait envoyer une mission de reconnaissance commune à tous les assureurs concernés sur l’île de Mayotte pour anticiper la gestion des déclarations de sinistres. Selon l’administration de la région française d’Outre-mer, peu de ménages de l’île sont assurés.

« Nous avons décidé d’activer notre dispositif exceptionnel dédié à la gestion des événements de grande ampleur, qui prévoit l’envoi sur place en urgence d’une mission de reconnaissance commune à tous les assureurs concernés », a indiqué Florence Lustman, présidente de France Assureurs.

À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles

S’il est trop tôt pour estimer le nombre et le coût des sinistres liés au passage du cyclone, « les assureurs concernés sont déjà pleinement mobilisés pour accompagner leurs assurés », souligne France Assureurs.

Comme souvent dans les cas de circonstances exceptionnelles, « les assureurs ont également décidé de prolonger au-delà du délai légal de 30 jours la période de déclaration des sinistres pour l’étendre jusqu’à 45 jours », ajoute la fédération.

La mission de reconnaissance doit permettre « de disposer sans délai d’une vision précise de la situation pour anticiper la gestion des sinistres ». La profession, en accord avec la Fédération des sociétés d’expertise (FSE), va envoyer très rapidement sur place quelques experts dotés d’une lettre de mission de France Assureurs pour réaliser une première évaluation des dommages, assure le texte.

Priorité à l’approvisionnement en eau et nourriture

À Mayotte, département le plus pauvre de France, les dégâts liés au passage du cyclone tropical Chido sont colossaux. Sur l’île, des rafales allant à plus de 220 km/h ont été observées, causant des dégâts matériels très importants. Les écoles et une grande partie des habitations ont été détruites. Quelque 100 000 habitants seraient aujourd’hui sans logement, soit un tiers de la population. Les réseaux routier, d’eau potable et d’électricité sont eux aussi fortement perturbés.

La priorité absolue est donc l’approvisionnement en eau et en nourriture des habitants, ainsi que la mise en sécurité (déblaiement, envoi de stocks de bâches) et la protection des biens, puisque certains sites font déjà l’objet de pillage, ajoute la fédération.

L’assureur Groupama a constaté que ses assurés « sont prêts à déclarer leurs sinistres mais qu’ils rencontrent des difficultés du fait du manque de réseau ou d’électricité. Nous pourrons généraliser les visios pour les particuliers dès que le réseau sera rétabli », indique-t-il à l’AFP.

Groupama commence également à faire des virements de fonds, notamment pour ses assurés qui ont dû quitter leurs maisons et « ont besoin de se racheter l’essentiel ». L’assureur a également mis en place une cellule psychologique pour ses client.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock