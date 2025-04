Salaire BTP : focus sur le métier de monteur d’échafaudage

Le monteur d’échafaudage installe et démonte les structures temporaires pour sécuriser le travail en hauteur sur tous types de chantiers BTP.

Le métier de monteur d’échafaudage : un expert de la sécurité en hauteur

→ Missions principales :

Lire et interpréter les plans de montage d’échafaudages.

Assembler et fixer les éléments de structure (tubes, planchers, garde-corps).

Vérifier la stabilité et la conformité des structures selon les normes de sécurité.

Travailler en collaboration avec les autres corps de métier présents sur le chantier.

Démonter et stocker le matériel une fois l’ouvrage terminé.

Travaillant principalement en extérieur et en hauteur, ce métier exige une excellente condition physique, une vigilance permanente et un respect strict des règles de sécurité.

Quelle formation pour devenir monteur d’échafaudage ?

Pour accéder à ce métier, plusieurs formations permettent d’acquérir les compétences nécessaires :

Formation Description CAP monteur d'échafaudage Formation de base pour devenir monteur d'échafaudage TITRE PROFESSIONNEL monteur d'échafaudage Certification délivrée par des organismes de formation spécialisés CQP monteur d'échafaudage Certification de qualification professionnelle, garantissant un haut niveau de compétence Habilitations et formations complémentaires Formations telles que le CACES (certificat de conduite en sécurité), travail en hauteur, montage/démontage sécurisé

Ces formations permettent non seulement de travailler en toute sécurité, mais aussi de se spécialiser dans des structures plus complexes.

Analyse des salaires : combien gagne un monteur d’échafaudage ?

Les salaires des monteurs d’échafaudage varient en fonction de l’expérience, de la qualification, et de la localisation géographique.

→ Salaire en fonction de l'expérience :

Expérience Salaire brut mensuel Coût horaire brut Débutant (0-2 ans) 1 900 - 2 300 € 13 - 16 € Confirmé (3-7 ans) 2 400 - 2 900 € 16 - 19 € Expérimenté (+7 ans) 3 000 - 3 800 € 19 - 25 €

→ Facteurs influençant la négociation salariale :

Compétences spécifiques : montage d’échafaudages complexes, comme ceux utilisés sur des bâtiments industriels ou des ouvrages d'art.

Expérience et rigueur : les monteurs plus expérimentés peuvent négocier des salaires plus élevés.

Localisation : certaines régions, comme l’Île-de-France, offrent des salaires plus élevés en raison de la demande importante.

→ Salaire moyen selon les régions :

Région Salaire brut mensuel moyen Coût horaire brut moyen Île-de-France 2 500 - 3 900 € 17 - 26 € PACA 2 400 - 3 700 € 16 - 25 € Auvergne-Rhône-Alpes 2 300 - 3 500 € 15 - 23 € Occitanie 2 100 - 3 400 € 14 - 22 € Hauts-de-France 2 000 - 3 200 € 13 - 21 €

Perspectives d’évolution et hausses de salaire

Les possibilités d’évolution dans le métier de monteur d’échafaudage sont nombreuses, offrant ainsi des opportunités pour des salaires plus élevés avec de l’expérience.

Poste Salaire brut mensuel Chef d'équipe montage d'échafaudage Entre 3 200 et 4 800 € Conducteur de travaux en structures temporaires Entre 4 000 et 5 500 € Monteur d'échafaudage indépendant Plus de 6 000 €, selon l'activité et la clientèle

Ces évolutions permettent au monteur d’échafaudage de se spécialiser davantage et de prendre des responsabilités de plus en plus importantes.

Le métier de monteur d’échafaudage est indispensable dans le secteur du BTP et de l’industrie. Il joue un rôle crucial dans la sécurité des ouvriers travaillant en hauteur. Grâce à des formations spécialisées et à une expérience acquise sur le terrain, un monteur d’échafaudage peut rapidement voir son salaire évoluer et accéder à des postes à responsabilités ou même choisir de devenir indépendant.

En somme, les perspectives salariales et d’évolution de carrière sont particulièrement attrayantes, faisant de ce métier une véritable voie d’avenir pour les professionnels du BTP.

Par Camille Decambu

Photo à la une : Adobe Stock