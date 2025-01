Crédit immobilier : la baisse des taux d’intérêts se poursuit

Les taux d’intérêts des crédits immobiliers ont poursuivi leur baisse en fin d’année 2024, selon le courtier CAFPI. Ce dernier prévoit que le taux moyen pourrait même descendre à 2,50 % d’ici fin 2025 - à condition que les aléas politiques s’apaisent.

En ce début d’année 2025, l’heure est aux bilans et aux perspectives. Du côté de l’immobilier ancien, les nuages semblent se dissiper, entre baisse des taux d’intérêts et reprise progressive des ventes. C’est en tout cas ce que laisse entendre le dernier communiqué de CAFPI.

Dès le 2 janvier, le courtier en prêts immobiliers publiait ses chiffres clés de l’année écoulée et ses prévisions pour celle à venir.

Selon CAFPI, la baisse des taux d’intérêts des crédits immobiliers se serait poursuivie fin 2024. En décembre, le courtier enregistrait un taux d’intérêt moyen de 3,31 % pour un prêt sur 20 ans, et de 3,40 % sur 25 ans.

Taux d’intérêts : une baisse de près de 1 % en un an

Par comparaison, un an plus tôt, au quatrième trimestre 2023, ce taux moyen était de 4,28 % sur 20 ans et de 4,42 % sur 25 ans. Or, le spécialiste rappelle que cet écart de 1 % représente 25 000 € d’économies pour un prêt de 200 000 € sur 25 ans.

Source : CAFPI janvier 2025

Pour les meilleurs profils, CAFPI indique être parvenu à négocier 2,80 % sur 10 ans, 3,05 % sur 20 ans et 3,15 % sur 25 ans au mois de décembre.

Par ailleurs, avec la baisse parallèle des prix immobiliers, les acquéreurs gagnent parfois nettement en pouvoir d’achat par rapport à un an plus tôt.

Selon Century21, cette baisse des prix s’est poursuivie en 2024, avec en moyenne -3,8 % pour les maisons et -0,7 % pour les appartements à l’échelle de la France entière, et même respectivement -4,6 % et -2,3 % en Île-de-France.

Pour l’année à venir, CAFPI reste optimiste et prévoit que le taux moyen pourrait descendre à 2,50 % fin 2025 – à condition que les aléas politiques s’apaisent.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock