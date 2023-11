Publié dans le Journal Officiel ce mois d’octobre, le nouvel arrêté propose une révision des objectifs du label BBC Rénovation en résidentiel. De quoi réjouir l’association Effinergie, qui a anticipé ce texte à travers son label BBC Rénovation 2024.

Au salon Renodays, l’association Effinergie évoquait une révision de l’arrêté 29 septembre 2009. Pour rappel, ce texte revoit les objectifs du label BBC Rénovation en résidentiel. Le collectif tablait sur une publication dans le Journal Officiel d’ici 2024. Mais la parution est venue plus tôt, précisément le jeudi 12 octobre.

Daté du 3 octobre 2023, le texte tend à accélérer la rénovation énergétique performante, solution face à des tensions constructives de plus en plus prégnantes et l’arrivée d’une loi de lutte contre l’habitat indigne.

Et le label BBC Rénovation 2024 fût !

« Le retour d’expérience acquis depuis 2009 par le collectif Effinergie sur la rénovation BBC trouve aujourd’hui sa traduction dans la révision du label réglementaire BBC Rénovation. Effinergie continuera de porter une vision ambitieuse pour la rénovation énergétique et d’accompagner les acteurs vers la rénovation BBC sur l’ensemble du territoire », se réjouit Florent Lacarrere, co-président d’Effinergie.

Au total plus de 350 000 logements ont été labellisés BBC Effinergie Rénovation. « Une rénovation énergétique basée sur les seules classes DPE mène à de nombreuses impasses et ne permet pas d’atteindre le niveau de performance énergétique escompté. Les exigences complémentaires définies pour le label BBC rénovation 2024 permettront de sécuriser la performance des rénovations en intégrant des éléments essentiels : qualité de l’isolation, confort d’été ou ventilation », lit-on dans un communiqué de l’association.

Ainsi, le nouveau label BBC Effinergie Rénovation en résidentiel sera disponible au 1er janvier 2024, auprès des organismes certificateurs. Et ce, en même temps que l’application des nouveaux dispositifs d’incitation et d’accompagnement à la rénovation énergétique. L’association appelle d’ailleurs les pouvoirs publics « à accélérer son soutien à la rénovation énergétique performante en s’appuyant sur les exigences du BBC Rénovation pour définir les dispositifs incitatifs, et notamment dans les évolutions annoncées de MaPrimeRénov’ ».

La rénovation par étapes enfin encadrée

En plus des obligations définies dans le nouvel arrêté, le label BBC Effinergie Rénovation en résidentiel inclut des exigences en termes de qualifications de professionnels. Cela cible aussi bien les intervenants sur le projets et les mesures, que les contrôles des systèmes de ventilation.

« C’est l’ensemble de ces exigences qui permettent de définir une rénovation BBC et une rénovation BBC par étapes et ainsi atteindre la performance visée », justifie Effinergie. Car le texte introduit également la notion de rénovation BBC par étapes, à travers le niveau « BBC Rénovation - 1ère étape », afin d’assurer un certain niveau d’objectif à l’issue de ces travaux.

Alternative à la rénovation globale, souvent boudée car trop coûteuse pour les ménages, la rénovation par étapes est de plus en plus plébiscitée par des acteurs du bâtiment, dont Effinergie. L’association mettra prochainement à disposition des acteurs de informations et outils pédagogiques nécessaires pour déployer le déploiement des rénovations BBC et du label associé.

Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock