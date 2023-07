La rénovation performante par étapes : par où commencer pour un maximum d’efficacité ?

La filière du génie climatique présente la rénovation globale et performante étape par étape : la rénovation par étapes peut-elle s’inscrire dans un parcours de rénovation globale et performante ? Comment les ménages vont-ils pouvoir maitriser leur reste à charge ? Comment éviter les contradictions réglementaires les plus flagrantes à la décarbonation ? Découvrez les principaux messages des filières professionnelles sur Renodayx, avec Hugues HAENTJENS, responsable du salon Interclima chez Uniclima.

Intervenants : Hugues HAËNTJENS, Responsable du salon Interclima,

Fabrice COUSTÉ, Journaliste.