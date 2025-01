Le développement durable, toujours une priorité de Deceuninck

Réduire son empreinte carbone tout en renforçant son efficacité énergétique : tel a été le défi de Deceuninck en 2023.

Deceuninck, spécialiste des profilés en PVC et en composite pour la construction, veut diriger son activité vers le développement durable et de l'éco-circularité.

En 2023, Deceuninck a réussi à réduire ses émissions absolues de CO2 de 19 % et ses émissions relatives de 15 % (scopes 1 et 2), d'après son bilan. Ce succès s'inscrit dans son engagement envers l'initiative Science Based Targets (SBTi) et la campagne mondiale « Business Ambition for 1.5°C », visant à aligner ses actions sur les objectifs climatiques de l'Accord de Paris.

Près de 20 000 panneaux solaires installés

Le site de production de Gits, en Belgique, est doté de 7 360 panneaux solaires supplémentaires, portant le total à 10 140. Aujourd'hui, 40 % de l'énergie renouvelable du groupe provient de cette installation. À l'échelle mondiale, l'entreprise dispose de près de 20 000 panneaux solaires et prévoit d'exploiter chaque toiture disponible pour renforcer cette capacité.

De plus, Deceuninck s'assure que toute l'électricité achetée provienne exclusivement de sources d'énergie verte.

Recyclage et coextrusion

Avec 19 800 tonnes de PVC recyclé utilisées en 2023, Deceuninck a évité 37 000 tonnes d'émissions de CO2, soit l'équivalent des émissions annuelles de 5 000 personnes. L'entreprise consomme jusqu'à 90 % d'énergie en moins grâce au recyclage, par rapport à la production de PVC neuf.

Elle prévoit d'augmenter la capacité de son usine de recyclage et d'investir dans de nouvelles lignes de coextrusion d'ici 2025.

Marie Gérald

Photo de Une : Adobe Stock