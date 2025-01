Lorillard Bâtiment renforce sa présence en Rhône-Alpes

Lorillard Bâtiment renforce sa présence nationale en ouvrant une nouvelle agence à Porte de Savoie (73). L'objectif : renforcer le maillage territorial du groupe en Savoie et Haute-Savoie.

Le fabricant de menuiserie Lorillard Bâtiment annonce l'ouverture une nouvelle agence à Porte de Savoie. Cette implantation s’inscrit dans une organisation territoriale partagée avec l’agence de Lyon pour la couverture de l’Isère, dont cette nouvelle agence gère spécifiquement la partie Nord de Grenoble.

Avec cette nouvelle ouverture, l'entreprise étend son réseau à neuf agences réparties sur toute la France, déjà présent dans les régions Centre-Val de Loire, Île-de-France, Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine et Bretagne – Pays de la Loire.

Élargir le périmètre d'intervention



Allison Caillet, en charge de l’exploitation de l’agence, apporte plus de dix ans d’expérience dans le développement de la zone Savoie et Haute-Savoie. « Cette implantation nous offre l’opportunité de structurer davantage notre développement et d’envisager l’embauche de nouveaux collaborateurs, ce qui est une étape clé pour accompagner notre croissance et assurer la pérennité de notre activité », explique-t-elle.

L’équipe, actuellement composée d’Allison Caillet et de Julien Elgue, conducteur de travaux, s’étoffera début 2025 avec l’arrivée d’un chef de chantier et de nouveaux collaborateurs.

L’agence a d'ores et déjà lancé des chantiers, notamment pour l’OPAC Savoie, la CAF de Chambéry, et Alpes Isère Habitat. À Annecy, elle pilote actuellement la réhabilitation de 226 logements en menuiseries aluminium 100 % recyclé pour HALPADES.

Adossée aux capacités industrielles du Groupe Lorillard, cette nouvelle agence bénéficiera d'outils techniques et logistiques. En 2024, l’entreprise, qui compte 170 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 85 millions d’euros et ambitionne de le porter à 90 millions d’euros en 2025 grâce à cette nouvelle dynamique.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Lorillard