Louineau innove pour stabiliser les menuiseries de grandes dimensions

Avec l'essor des ouvertures XXL et du triple vitrage, les fixations des menuiseries sont soumises à des contraintes plus importantes. Sous-dimensionnées, elles peuvent entraîner des déformations, des infiltrations ou des désordres.

Selon l'Observatoire de la qualité de la construction, les sinistres liés aux fenêtres et aux portes-fenêtres dans les logements collectifs progressent (+9 % entre 2019 et 2021). En cause : des menuiseries de plus en plus imposantes et des fixations parfois inadaptées.

Pour répondre à ces problématiques, le fabricant français Louineau propose une gamme de fixations renforcées, adaptées aux exigences actuelles. Parmi les solutions développées, certaines se distinguent par leur capacité à gérer les charges mécaniques élevées. La conception des fixations, par exemple, permet de mieux absorber le poids des menuiseries lourdes ou les efforts liés aux vents dans les zones exposées.

Un cadre normatif strict

L'objectif : assurer une installation durable tout en entraînant les infiltrations ou les déformations, des problématiques fréquentes en cas de sous-dimensionnement des éléments de fixation.

Les solutions proposées s'inscrivent dans un cadre normatif strict, notamment celui du DTU 36.5, qui encadre la pose des fenêtres et baies vitrées en France. Ces fixations sont particulièrement adaptées aux projets utilisant l'isolation thermique par l'intérieur (ITI), où les contraintes d'installation peuvent être complexes.

Outre les aspects techniques, ces innovations illustrent également une évolution des attentes des professionnels. Face à des menuiseries toujours plus imposantes, les entreprises recherchent des solutions fiables, mais aussi simples à mettre en œuvre. L'ajout de marquages sur les pièces pour une identification rapide ou la possibilité de bénéficier d'un accompagnement technique en amont des chantiers sont des éléments qui répondent à ces besoins.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Louineau