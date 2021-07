Albert Galoy élu président de la commission Grues à tour de DLR

Philippe Cohet étant devenu président de la fédération DLR en mars dernier, ce dernier sera remplacé par Albert Galoy à la présidence de la commission Grues à tour, ayant récemment été élu par les membres de la commission.

Longtemps directeur général d’Hexagone Services, Albert Galoy est spécialiste de la location de grues à tour, connaissant ainsi tous les atouts et contraintes de l’ensemble de cet écosystème. Il est également l’un des membres fondateurs de la commission Grues à tour de la fédération DLR, et très proche du Syndicat Professionnel des Monteurs et Dépanneurs de Grues (SPMDG), qui collabore régulièrement avec cette commission.

« Nous faisons face à une montée des contraintes en matière de sécurité et d’environnement et à un besoin criant de proposer aux collaborateurs du secteur des formations qui valident et reconnaissent officiellement leurs compétences. L’actuel défi de la profession est de pouvoir proposer des formations certifiantes d’ici fin 2021, début 2022 », a annoncé Albert Galoy lors de son élection en tant que président.

A noter que le chiffre d’affaires du marché de la location de grues à tour est estimé à 150 millions d'euros, réalisé par près de 70 entreprises faisant intervenir environ 500 professionnels sur les chantiers (montage et dépannage inclus).

Marie Gérald

Photo de Une : ©AdobeStock