SALTI
59700 MARCQ EN BAROEUL
France
Spécialisé dans la location de matériels pour les professionnels depuis plus de 50 ans, SALTI vous propose une large de matériels disponibles à la location dans les domaines de l'élévation, la manutention, les travaux publics, l'énergie mais également dans les solutions d'aménagement modulaire.
Nous voulons apporter aux professionnels du matériel performant et des solutions efficaces pour bâtir un monde meilleur.
Nacelle 20m tout terrain 100% électrique 200 ATJ-E
Une nacelle articulée 100% électrique, mais pas que ! Disponible à la location, cette nacelle SALTI vous permet de travailler sur tous types de terrains avec ses 4 roues motrices,...
Groupes électrogènes de 20 à 2000 kVA
Vous avez besoin d’une source d’électricité temporaire ou de secours ? SALTI a la solution et propose en location une large gamme de groupes électrogènes insonorisés,...
Location de Bases-Vie et Bungalows
Vous avez besoin de modules de bases vie pour vos chantiers, de courte ou longue durée ? Profitez d’une solution adaptée à vos besoins et d’un service complet pour de meilleures...
Chariot rotatif 35m Magni RTH 5.35
Un besoin en manutention de matériaux ou charges lourdes ? Déplacez facilement vos charges jusqu’à 5t grâce à la rotation de sa tourelle à 360°, et...
Nacelle articulée 16m 160 ATJ Stage V
Équipée de la motorisation Stage V, la nacelle articulée 160 ATJ nouvelle génération est une solution d’élévation tout-terrain ultra-performante....