L’enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), Clim +, spécialisée en chauffage, ventilation et climatisation pour les professionnels, vient d’annoncer l’arrivée de sa nouvelle directrice générale, Mélina Rollin. Elle succède ainsi à Yannick Merlet, en fonction depuis 2006.

Saint-Gobain Distribution Bâtiment (SGDB) France est le premier distributeur de matériaux de construction en France. Ses principales enseignes sont Point.P, Cedeo, Asturienne, PUM, SFIC, La Plateforme du Bâtiment, Dispano, Décocéram et Clim+. Grâce à ces dernières, SGDB France dispose d’un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.

Créé en 1993, le réseau Clim+ a pour objectif d’offrir aux professionnels de la climatisation, de la ventilation et du chauffage, un important choix de produits, d'accessoires et de services. A ce jour, l’entreprise dispose de 52 points de vente sur l’ensemble du territoire et emploie plus de 250 personnes.

L'enseigne annonce aujourd'hui avoir nommé sa nouvelle directrice général : Mélina Rollin. Elle remplace Yannick Merlet, qui était à la tête du réseau depuis 15 ans, et parti à la retraite.

Diplômée de CentraleSupélec, Mélina Rollin a occupé au cours de sa carrière différentes fonctions de conseil en stratégie et organisation dans le B2B pour des enseignes telles que Olivier Wyman ou Majencia. En 2016, Melina Rollin intègre le groupe Saint-Gobain au poste de Directrice Supply Chain de Distribution sanitaire chauffage (DSC). Forte de ces expériences, Mélina Rollin a pour objectif de développer Clim+ autour de trois axes principaux : accompagner les clients sur les enjeux de la transition énergétique, déployer le réseau d’agences, et élargir l'offre de produits et de services.

Marie Gérald