À Interclima, Testo dévoile un florilège d’appareils de mesure pour tous les professionnels du génie climatique

Le nouvel indicateur de monoxyde de carbone testo 317-5 correspond en tout point à ces exigences. Extrêmement précis (+/-3 ppm de 0 à 100 ppm) et conforme à la norme NF EN 50543, il est équipé d’une cellule électrochimique non sensible au solvant. Opérationnel immédiatement, sans phase d’étalonnage, il signale toute présence de monoxyde de carbone par une alarme visuelle et sonore à partir de 10 ppm lors des opérations de maintenance de chaudières.