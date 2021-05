BWT France, filiale du groupe Best Water Technology, leader européen du traitement de l’eau, annonce la nomination respective de Raphaël Gallais à la direction des opérations du groupe, succédant ainsi à Alain Mulet, et Laurent Daisne à la direction de la division industrie.

Titulaire d'un DESS export et d'un MBA direction commerciale, le nouveau directeur des opérations, Raphaël Gallais, dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine du traitement de l'eau. Après avoir successivement occupé les fonctions de responsable export puis directeur des ventes internationales depuis son entrée chez BWT France en 1998, Raphael Gallais est promu directeur des opérations du groupe. « Sa principale mission est la définition de la stratégie de vente de BWT France, dans une logique d'optimisation de la performance opérationnelle et de développement de la croissance de l'activité, sur l'ensemble des marchés, pour toutes les gammes de produits de la marque, en coordination avec l'ensemble des activités du groupe », indique BWT France dans un communiqué.

Raphaël Gallais est remplacé dans ses anciennes fonctions par Laurent Daisne, alors promu directeur de la division Industrie de BWT France. Après avoir rejoint la société en 2009, ce dernier était jusqu’à présent responsable régional BWT Nord Normandie du marché Industrie. Dorénavant, il a pour mission d'accompagner la croissance du groupe sur un marché industriel en constante mutation, devant allier qualité, procédés et préservation des ressources. Par cette nomination, la société souligne « sa volonté de favoriser les promotions internes pour des collaborateurs qui ont démontré leur valeur incontestable au service de l’entreprise. »

A noter que ces deux nominations font suite au départ d’Alain Mulet, qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite après plus de 37 ans de carrière au sein de l’entreprise.

Marie Gérald

Photo de Une : BWT France.