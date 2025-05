Daikin Europe dévoile un chiffre d’affaires en hausse pour 2024. Si les ventes de pompes à chaleur ont été mitigées dans le secteur résidentiel, le chiffre d’affaires a été boosté par les ventes sur les marchés tertiaire et industriel.

Le groupe Daikin dévoile un chiffre d’affaires en hausse en 2024. Dans le détail, Daikin Industries Ltd enregistre ainsi un chiffre d’affaires international de 28,98 milliards d’euros.

À l’échelle de l’Europe, Daikin Europe N.V. – qui couvre également le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) – fait état de 5,03 milliards d’euros, soit une légère hausse par rapport à l’année précédente. Et ce malgré une baisse du marché des pompes à chaleur dans le résidentiel.

Pour rappel, la pompe à chaleur s’est démarquée ces dernières années dans un contexte de crise énergétique, avec des atouts par rapport aux chaudières gaz.

« Nous sommes optimistes quant au rôle que nos pompes à chaleur joueront pour façonner un monde plus préservé, en fournissant des solutions efficaces et fiables pour les particuliers et les entreprises de la zone EMEA », a réagi Toshitaka Tsubouchi, président de Daikin Europe.

Des résultats mitigés dans le résidentiel

Toutefois, le marché des pompes à chaleur air/air (climatisation réversible) a reculé dans toute l’Europe en 2024, notamment en raison d’un été clément niveau températures, mais aussi d’une baisse de pouvoir d’achat des habitants.

Malgré cela, Daikin Europe a enregistré une hausse de ses ventes de PAC air/air.

Par ailleurs, les ventes de climatisation ont augmenté en Turquie, en raison de vagues de chaleur.

Un CA porté par le tertiaire et l’industrie

Côté tertiaire et industrie, Daikin est parvenu à se développer sur les data centers, les entrepôts logistiques, l’hôtellerie, ou encore l’industrie pharmaceutique.

La marque a notamment remporté d’importants projets au Moyen-Orient (aux Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite), ce qui a contribué à des ventes records dans ces pays.

Le segment des pompes à chaleur air/air destinées au tertiaire (commerces, bureaux…) enregistre également une augmentation des ventes.

À noter que les ventes de chillers – solutions fonctionnant à eau glacée – ont également dépassé les résultats de l’année 2023.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock