L’été a été riche en évolution chez URSA, un des quatre grands spécialistes de l’isolation thermique et acoustique en laine minérale et polystyrène extrudé. Il devrait rejoindre Xella International, après l’approbation des autorités de la concurrence. Et, coïncidence, cette annonce a été concomitante avec la sortie d’une nouvelle gamme produit de couleur verte et la mise en place d’une stratégie de développement offensive !