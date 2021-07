Eric Chevallier, nouveau président d'Udirev

A l'occasion de l’assemblée générale de l’Union des Distributions de Revêtements (Udirev) le 9 juin dernier, Eric Chevallier a été élu à la présidence du groupement. Il succède ainsi à Claude Chevallier qui prend sa retraite après 36 années de gouvernance.

Après avoir été diplômé de l'European Business School en gestion et finance, Eric Chevallier intègre Soldis, acteur majeur de la distribution de produits de sol et de mur, en 1998 en tant que responsable de vente. Après avoir gravi les échelons, il en prend la direction dix ans plus tard. Homme de terrain apprécié pour ses qualités relationnelles et son pragmatisme, il vient d'être élu à la présidence d’Udirev après en avoir assuré le développement. Il succède à Claude Chevallier, qui prend sa retraite après 36 années de gouvernance.

En tant que nouveau président d'Udirev, qui regroupe pas moins de 700 collaborateurs et plus de 10 000 références de sols textiles, PVC, stratifiés, parquets et revêtements muraux, Eric Chevallier s’est fixé 6 objectifs :

Humain : fédérer, pérenniser et développer la cohésion entre les associés ;

Économique : maintenir le modèle d’une centrale apportant un ensemble de services au « juste prix » ;

Développement durable : accentuer la sélection et la commercialisation de produits éco-conçus et labellisés. Accompagner les initiatives en faveur de l’environnement (reprise des déchets, recyclage…) ;

Logistique : apporter les meilleures solutions de transport (qualité, rapidité, fiabilité) ;

Digital : bâtir et maintenir une base de données produits exhaustive des marques Udirev ;

Marketing : faire des marques de distribution Udirev de véritables « marques fabricants », à l’instar de Liberty pour les produits PVC modulaires.

Marie Gérald

Photo de Une : ©Udirev