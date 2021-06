Joseph Pascual élu président de l'ordre des géomètres-experts

Joseph Pascual a été élu, mardi 15 juin, président du conseil supérieur pour un mandat de deux ans. Premier vice-président du conseil supérieur des géomètres-experts depuis 2019, il succède à Vincent Saint-Aubin, qui ne s’est pas représenté.

Urbaniste et expert auprès des tribunaux, Joseph Pascual, qui était depuis 2012 à la tête du Conseil Régional de l’Ordre de Bordeaux, représente désormais les géomètres-experts. Il a été élu ce mardi 15 juin à l’issue de la réunion du conseil supérieur de l’Ordre des géomètres-experts.

Le nouveau président s’engage notamment à la refonte de l’accès à la profession et des modes d’exercice ainsi qu’à la mise en œuvre du plan stratégique « géomètre-expert 2030 » engagé par Vincent Saint-Aubin et répondant à la nécessaire transformation de la profession.

« Je crois à la force du collectif, aux synergies des énergies individuelles au service d’un projet qui traversera l’ensemble de notre profession et de ses défis. Consolidant les démarches engagées par mon successeur, nous aurons tous à cœur de dessiner l’avenir de notre profession, en particulier de son renouvellement », a-t-il déclaré avant d’inviter l’ensemble de ses consœurs et ses confrères « à contribuer à une vision de la profession que nous souhaitons dynamique, et où l’engagement de chacun au sein des instances ordinales doit servir à faire bouger les lignes ! ».

Joseph Pascual sera accompagné pendant son mandat de deux ans par Séverine Vernet, première vice-présidente, Luc Lanoy, vice-président, Xavier Prigent, vice-président, Denis Attencia, trésorier, et enfin, Christian Rouaix, secrétaire.

