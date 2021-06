Paul Jarquin, actuel président de Fibois Île-de-France, a été élu ce mercredi 26 mai à la présidence du réseau national, Fibois France, pour un mandat d’une durée de trois ans. Il succède ainsi à Christian Ribes.

L'élection de Paul Jarquin à la tête du réseau national Fibois intervient dans un contexte de tensions en matière d’approvisionnement pour la filière bois. A cela, s’ajoute une augmentation de la demande en bois, matériau qui répond aux impératifs de réduction du bilan carbone des bâtiments, dans le cadre de la future Réglementation Environnementale 2020 (RE2020).

« Ce contexte a mis au jour la nécessité d’une plus grande structuration de la filière Bois européenne et française de l’aval à l’amont afin qu’opère une meilleure coordination des acteurs et la plus grande solidarité possible en cas de crise », souligne Fibois dans un communiqué. « C’est dans cet esprit de coopération stratégique que Paul Jarquin, entrepreneur chevronné de la construction bois, entend exercer son mandat à la tête de Fibois France », ajoute l’association.

Paul Jarquin commence sa carrière avec une première expérience entrepreneuriale en fondant REI Habitat, à Montreuil, en 2009. Avec cette entreprise de promotion immobilière, spécialisée dans la construction de logements collectifs en structure bois, il concrétise son engagement pour la réduction de l’empreinte carbone du secteur. « Il est l'un des ardents promoteurs de la transformation radicale de l’industrie de la construction, des matériaux classiques vers les matériaux biosourcés », précise Fibois.

Président de l’association pour la région Île-de-France depuis 2019, il est également secrétaire général d’ADIVBois, association qui promeut les immeubles bois de grande hauteur.

« Je remercie les membres de Fibois France de la confiance qu’ils m’ont accordé. Et je tiens à saluer Christian Ribes qui a accompli un travail essentiel pour les 2400 entreprises membres de Fibois France qui bénéficient aujourd’hui d’une feuille de route claire construite autour de quatre axes stratégiques. J’ajouterais que nous devons aussi porter nos efforts sur une meilleure sensibilisation du grand public aux intérêts et aux enjeux de notre filière Bois », a réagi le nouveau président de Fibois.

Marie Gérald

Photo de une : ©Fibois