NGE Fondations, filiale de NGE, annonce une évolution de sa gouvernance et élargit son expertise, avec l’intégration de l’entreprise Foradour, experte en géothermie. Ce faisant, NGE Fondations témoigne de sa volonté de poursuivre son développement et de favoriser l'émergence de solutions, contribuant directement à la transition écologique.

Il y a du changement du côté de NGE Fondations, entreprise spécialisée dans la géotechnique. La filiale du groupe NGE, 4e groupe français de BTP, remodèle une bonne partie de sa gouvernance et élargit son expertise en intégrant l’entreprise Foradour, spécialisée en géothermie.

Laurent Noll, président de NGE Fondations

Au sein de la direction de l’entreprise, certains changements ont déjà été opérés il y a plusieurs mois. On parle ici de la succession de Laurent Georget, remplacé en octobre 2024 par Laurent Noll, devenu à son tour président de NGE Fondations. Diplômé de l’ESTP, et fort de dix ans au sein de l’entreprise, M. Noll a su allier expertise technique et vision commerciale pour contribuer au développement de NGE Fondations.

Le nouvel homme fort de NGE Fondations s’engage également à représenter la profession des fondations en tant que président de SOFFONS (Syndicat des Entrepreneurs de Sondages, Forages et Fondations Spéciales). Quant à Laurent Georget, il a intégré depuis janvier dernier la cellule développement du groupe NGE.

Autre changement notable, et plus récent, l’arrivée de Nadjim Bacar Fadhuli au poste de directeur général. Présent au sein du groupe NGE depuis 2007, il a occupé des postes clés, notamment sur les chantiers de Ligne à Grande Vitesse, puis à la tête de la filiale Rocs à La Réunion et du pôle Grands Projets. Son objectif est de déployer le nouveau business plan défini pour la période 2024-2028, afin de répondre aux défis de la transition écologique.

À noter enfin l’arrivée au poste de directeur général délégué d’Alban Nicolini. Dans l’entreprise depuis près de 30 ans, et diplômé de Polytech Grenoble, il a gravi les échelons grâce à son expertise technique et commerciale ainsi que sa capacité à fédérer les équipes autour de tous les types de projets.

La géothermie comme nouveau domaine d’expertise

Les changements au sein de l’entreprise passent aussi par l’intégration de Foradour, spécialisée en géothermie. Ce faisant, NGE Fondations compte accélèrer son engagement dans des projets répondant aux enjeux de la transition environnementale et énergétique.

En parallèle, l'entreprise continue de déployer son savoir-faire dans ses spécialités historiques - amélioration des sols, confortement, traitement des sols, fondations profondes, génie civil spécifique, parois moulées et travaux d’accès difficile - en France Métropolitaine, dans l’Océan Indien (La Réunion et Mayotte) et à l’international.

Jérémy Leduc

Photo de Une : groupe NGE (avec de gauche à droite : Laurent Noll, Nadjim Bacar Fadhuli, Alban Nicolini)