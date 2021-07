Thierry Schott, nouveau président de Qualifelec

Ancien du CSTB (Centre scientifique et technique du bâtiment) et co-fondateur du bureau d'étude Acouphen, Denis Bozzetto vient tout juste d'accepter la présidence de CINOV GIAc, syndicat représentant les spécialistes en acoustique du BTP, de l'environnement, de la formation et de la recherche. Son ambition ? « Améliorer la société ». Le point sur les moyens qu'il souhaite mettre en place pour atteindre ce but.