Ayant tout juste créé une nouvelle Direction « Enveloppe du bâtiment », le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) annonce la nomination de Stéphane Hameury, 13 ans d'expérience au sein du centre technique, comme directeur de cette nouvelle entité. Il dirigera une équipe pluridisciplinaire de 80 experts, chargée de développer l'innovation dans le domaine de l'enveloppe, et d'accompagner la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre à toutes les étapes des projets.

Alors que l'enveloppe joue un rôle primordial aussi bien dans l'architecture et l'esthétisme des bâtiments que dans leurs performances énergétiques et environnementales, le CSTB annonce la création d'une nouvelle Direction opérationnelle « Enveloppe du Bâtiment », chargée d'accompagner l'innovation dans ce domaine, notamment en passant d'une approche par produits et systèmes, à une approche globale de l'ouvrage.

Cette nouvelle entité s'appuiera sur la pluridisciplinarité et la complémentarité des expertises, notamment en termes de couverture, de toiture, de façade, d'isolation, de bardage, et d'étanchéité. Elle accompagnera la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre pour parvenir à de plus hautes exigences, et ce, dès la conception, puis à toutes les étapes des projets.

Pour diriger ce nouveau pôle, Le président du CSTB Etienne Crépon a nommé Stéphane Hameury, 41 ans, à sa tête. Ce dernier pilotera une équipe pluridisciplinaire de 80 experts.

Une expérience de 13 ans au sein du CSTB

Après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur généraliste à l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (aujourd'hui renommée Arts et Métiers ParisTech), Stéphane Hameury s'installe en Suède, où il complète son cursus par une thèse de doctorat sur la physique du bâtiment et les transferts hygrothermiques des enveloppes à l'Institut Royal de Technologie de Stockholm.

Revenu en France, il intègre le CSTB en 2007, où il coordonne notamment une mission transversale visant à accompagner le secteur privé et les pouvoirs publics dans le développement de la construction bois à l'échelle nationale.

Il prend ensuite la tête de la Division extérieure de la Direction Sécurité – Structures – Feu, en 2018, puis devient directeur adjoint en charge du développement et des partenariats autour de l'approche performancielle des ouvrages et de maîtrise des risques, en particulier incendie.

« Je suis fier de rejoindre la Direction Enveloppe du bâtiment. Son haut niveau d’expertise, associé aux synergies internes au service de la pluridisciplinarité, seront des facteurs-clés de réussite dans le déploiement de la vision globale et intégrée de l’enveloppe que nous souhaitons mettre en œuvre au service de nos clients. Je souhaite fédérer toute l’équipe autour de cet objectif commun, pour qu’ensemble nous fassions de cette nouvelle Direction le trait d’union entre les métiers scientifiques et techniques du CSTB et ceux de l’architecture, du patrimoine et de l’urbanisme », a réagit le nouveau directeur.

Claire Lemonnier