Le groupe COLAS a pour ambition d'être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. Il a pour mission d'imaginer, construire et entretenir des infrastructures de transport de façon responsable, à partir de son ancrage local à travers le monde.

Sa raison d'agir ? Relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Ses trois activités principales sont la Route, les Matériaux et le Ferroviaire.

Leader mondial de la construction, de l'entretien et de la maintenance des infrastructures de transport.

Implanté sur les 5 continents, dans une cinquantaine de pays, à travers un réseau de plus de 800 unités d'exploitation de travaux et 3000 unités de production et de recyclage de matériaux de construction, COLAS rassemble 55 000 collaborateurs et réalise plus de 60 000 chantiers par an.

En 2020, le chiffre d'affaires consolidé de COLAS s'élève à 12,3 milliards d'euros, dont 55% réalisés à l'international, et le résultat net part du Groupe s'établit à 94 millions d'euros.

Le savoir-faire de COLAS :

L'activité Route

L’activité de construction et d’entretien routiers (incluant la sécurité et signalisation routières) représente 72% de l'activité du Groupe en 2020.

Elle comprend la construction, l'entretien et la maintenance de routes, autoroutes, pistes d'aéroport, voiries et aménagements urbains, voies de transport en commun en site propre (tramways, bus à haut niveau de service), plateformes portuaires, industrielles, logistiques et commerciales, aires de loisirs, pistes cyclables et aménagements environnementaux, incluant une activité de Sécurité signalisation routière. Une activité de génie civil (petits et grands ouvrages) ainsi que, dans certaines régions, une activité de bâtiment (construction neuve, réhabilitation, déconstruction) viennent compléter l'activité des filiales routières.

L'activité Matériaux de construction

La vente de Matériaux de construction routière (notamment granulats et bitume) à des tiers représente 18% de l'activité du Groupe en 2020.

En amont de la construction et de l’entretien, COLAS exerce une importante activité industrielle de production, distribution, vente et recyclage de matériaux de construction (granulats, émulsions et liants, enrobés, béton prêt à l'emploi, bitume) incluant le stockage de bitume, à partir d'un réseau international dense de carrières et gravières, usines d'émulsion et de liants, centrales d'enrobage, centrales à béton, installations de recyclage de matériaux, terminaux de bitume et une usine de production de bitume.

L'activité Ferroviaire