Alain Plantier élu président de l’Unicem

L’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem), qui compte 900 entreprises adhérentes, vient d’élire son nouveau président en la personne d’Alain Plantier, déjà président de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG).

Alain Plantier, qui effectue actuellement un deuxième mandat en tant que président de l’Union nationale des producteurs de granulats (UNPG), occupera désormais également le poste de président de l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) pour un mandat de trois ans.

Il remplace Alain Boisselon, qui a été remercié pour ses actions en faveur de la formation – avec la création d’Unicem Campus – et de la mise en place de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les Produits et Matériaux de Construction et du Bâtiment (PMCB), avec la participation de l’éco-organisme Écominéro.

À 65 ans, Alain Plantier a une longue carrière dans le secteur. Il intègre en 1985 le groupe Vicat en tant que directeur général des activités granulats. Près de dix ans plus tard, il rejoint le groupe Cemex, d’abord en tant que directeur adjoint de la zone granulats Île-de-France, puis directeur général France des activités granulats, avant de devenir directeur général Matériaux Nord France. Il a par ailleurs été président Syndicat national du béton prêt à l’emploi (SNBPE) entre 2014 et 2017.

Recrutement, RSE, législation… de nombreux chantiers

Durant son mandat de trois ans, le nouveau président aura pour mission de poursuivre les travaux entrepris, et notamment de développer le recrutement des jeunes, alors que 1 200 recrutements par an sont nécessaires pour la profession dans les 5 ans à venir, mais aussi d’accompagner les 900 entreprises adhérentes vers plus de RSE, et l’application des nouvelles législations.

« Le lancement en 2023, par le gouvernement, de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les déchets du bâtiment a été une opportunité de progrès pour ces structures, bien que leurs niveaux de performance étaient déjà élevés avant l’application de cette norme grâce notamment aux différents labels de l’association UNICEM Entreprises engagées. Leur implication grandissante dans la production de proximité et les boucles courtes pour l’approvisionnement des territoires et entreprises du BTP en matériaux de construction reste néanmoins un défi alors que se développent les Zones à faibles émissions (ZFE) à l’échelle nationale », souligne le syndicat.

