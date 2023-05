L’activité des matériaux de construction continue de décrocher au T1 2023

Depuis plusieurs mois, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) fait état d’une baisse de l’activité des matériaux de construction, directement liée à la conjoncture actuelle, marquée par l’inflation, la remontée des taux d’intérêt, et à la baisse des permis de construire et des réservations dans le résidentiel. Bilan : au premier trimestre 2023, la production de granulats chute de 11,8 % par rapport à un an plus tôt, et celle du béton prêt à l’emploi, de 6,8 %.

Il y a un mois, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) alertait sur la crise du logement neuf, et son impact sur la baisse d’activité des granulats et du béton prêt à l’emploi (BPE). À fin février 2023, les granulats enregistraient notamment -12,5 %, et le BPE -4,9 %, par rapport à un an plus tôt. En ce mois de mai, le syndicat dresse le bilan du premier trimestre 2023, confirmant un net ralentissement, pas près de s’améliorer au vu du contexte économique inflationniste et de la remontée des taux d’intérêt. Des indicateurs toujours à la baisse À fin mars, la production de granulats baisse encore de 0,7 % par rapport au mois de février, et celle du BPE de 3,8 %. Bilan : au premier trimestre 2023, la production de granulats chute ainsi de 11,8 % par rapport à un an plus tôt, et celle du BPE de 6,8 %. Même repli pour l’indicateur matériaux, qui enregistrerait -9,8 %. Dans le résidentiel, l’Unicem pointe notamment du doigt la chute de 31 % des permis de construire entre le premier trimestre 2022 et 2023, et de 12,8 % pour les mises en chantier de logements. Si le climat des affaires reste stable en avril, les perspectives d’activité se détériorent depuis le début de l’année, notamment dans le logement neuf et le gros œuvre. Selon l’enquête de la Banque de France, le solde des carnets de commandes dans le gros œuvre serait de nouveau négatif en avril, et ce pour le troisième mois consécutif. Côté travaux publics, la tendance est moins morose, avec un volume d’activité en hausse de 1,1 % par rapport à un an plus tôt. Toutefois, une certaine « atonie de la commande publique » persisterait, et le secteur ferait toujours face à des difficultés de recrutement. Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock