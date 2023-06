Ecominéro a été créé, par et pour les fabricants de produits ou matériaux de construction d’origine minérale, dans le but de simplifier la vie des entreprises afin qu’elles remplissent leurs obligations découlant de la mise en place de la REP aux produits et matériaux du secteur du bâtiment. L’éco-organisme permet à tout détenteur de déchets inertes de disposer d’une solution de proximité et de valorisation dans la gestion de ses déchets. Ecominéro est une entreprise à mission dotée d'objectifs sociaux et environnementaux.