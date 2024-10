Ecominéro ambitionne le recyclage de 9 millions de tonnes de déchets inertes d’ici fin 2024

Ecominéro en bonne voie : un réseau de collecte en pleine expansion et des objectifs ambitieux pour les prochains mois

Depuis le lancement de la filière REP PMCB en mai 2023, Ecominéro compte déjà plus de 2 900 adhérents, fabricants et distributeurs de matériaux de construction lui ayant transféré leur obligation de REP, pour les PMCB de catégorie 1 (déchets inertes*) et 3 700 points de reprise affiliés, ayant déjà permis la collecte et le recyclage de 8 millions de tonnes de déchets inertes.

D’ici la fin d’année 2024, et conformément à ses objectifs, la performance de valoriser ou recycler 77 % des déchets inertes sera atteinte. L’éco-organisme vise aussi une couverture de 90 % du territoire avec un réseau de 5 500 points de reprise et, sur cette année 2024, près de 9 millions de tonnes de déchets inertes collectés et recyclés. À terme, Ecominéro souhaite garantir aux artisans du bâtiment qu’un point de reprise soit accessible à moins de 10 km des chantiers en zone urbaine et à moins 20 km en zone rurale.

En parallèle, dès le 1er janvier 2025, les détenteurs de déchets - professionnels comme particuliers – pourront déposer gratuitement leurs déchets triés dans un point de reprise affilié à l’éco-organisme. Aujourd'hui, 20 % du coût restent à la charge du détenteur de déchets.

« Nous sommes sur le point de dépasser notre objectif ambitieux de 9 millions de tonnes de déchets recyclés d'ici la fin de l'année, un excellent résultat pour cette première année pleine de mise en œuvre de la REP Bâtiment. En 2025, nous réitérerons notre engagement fort en faveur du réemploi, tout en intensifiant nos actions sur l'éco- conception, un enjeu clé pour l'avenir. Par ailleurs, l'introduction de la gratuité de la reprise des déchets triés, dès le 1er janvier 2025, marquera une étape décisive qui devrait considérablement dynamiser la collecte », explique Michel André, Président d'Ecominéro.

Les rendez-vous de la rentrée d’Ecominéro

Pour expliquer les enjeux de la REP PMCB et les services proposés par Ecominéro, les équipes de l’éco-organisme seront présentes sur de nombreux événements dans les semaines et mois à venir :

Batimat , du lundi 30 septembre au jeudi 03 octobre 2024, à Paris, Porte de Versailles : stand H1 – K032

, du lundi 30 septembre au jeudi 03 octobre 2024, à Paris, Porte de Versailles : stand H1 – K032 Les 18ème Assises Nationales des Déchets , le jeudi 03 octobre, à Nantes, Cité des congrès

, le jeudi 03 octobre, à Nantes, Cité des congrès La 73ème édition du Congrès-Exposition de l’industrie minérale (SIM) , du mercredi 02 et vendredi 04 octobre, à Dijon, Palais des Congrès-Expositions : stand E6

, du mercredi 02 et vendredi 04 octobre, à Dijon, Palais des Congrès-Expositions : stand E6 REinventons, le premier évènement dédié à l’économie circulaire dans le bâtiment organisé par Ecominéro, le mardi 19 novembre 2024, à Paris, Laho Business Center.

* Les déchets inertes ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique. Ils ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. Ils sont couramment appelés « gravats ».

