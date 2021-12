Alain Tayar, nouveau directeur général de Cardinal Édifice (groupe NGE)

Alain Tayar, ancien directeur général adjoint de Rénovation Privée, est le nouveau directeur général de Cardinal Édifice et de ses filiales. Après avoir travaillé pour deux majors du BTP que sont Bouygues et Eiffage, il intègre désormais NGE, 4ème groupe français du BTP, qui compte près de 15 000 salariés.

Cardinal Édifice, pôle bâtiment du groupe NGE, a annoncé ce mardi 7 décembre la nomination de son directeur général. Il s'agit d'Alain Tayar, 50 ans, ancien directeur général adjoint de Rénovation Privée (Bouygues Bâtiment Île-de-France).

Diplômé de l'ESTP en 1993, Alain Tayar commence sa carrière au sein en tant que conducteur de travaux au sein de SMETRA, une PME monégasque. Il mène alors plusieurs chantiers tels que l'infrastructure du Palais de la Médterranée à Nice, la caserne des carabiniers de Monte Carlo, ou encore l'école d'infirmière de l'hôpital du Cap d'Ail. Grâce à cette première expérience, il acquiert des compétences transversales, aussi bien en termes d'exécution, de prix, et de contrôle de gestion.

Un expert des projets de rénovation

En 2001, il entre ensuite au sein du groupe Eiffage en tant que directeur commercial. Il y restera 10 ans avant d'intégrer Bouygues Bâtiment Île-de-France, d'abord en tant que directeur commercial de Rénovation Privée, puis directeur de production. Il travaille alors sur d'importants projets de rénovation tels que le Ritz, l'Hôtel Crillon, la Poste du Louvre, ou encore la maison Chanel, rue Cambon.

Spécialisé dans la rénovation d'hôtels en site occupé, il participe également au chantier de l'Hôtel Intercontinental Paris le Grand, et du Hyatt Regency Paris Étoile (projet récompensé par le trophée de la CRAMIF pour la prévention des TMS et l'organisation du travail en 2017).

Alain Tayar évolue ensuite jusqu'à devenir directeur général adjoint de Rénovation Privée en 2018.

Trois ans plus tard, il se tourne vers de nouveaux horizons en intégrant le groupe NGE, en tant que directeur général de Cardinal Édifice et de ses filiales.

« Intégrer NGE qui souhaite hisser son pôle bâtiment au rang de ses expertises déjà reconnues et recherchées en TP est pour moi une occasion unique de mettre mon parcours au service d’une activité qui ne demande qu’à grandir et dispose de nombreux atouts pour y parvenir. Nous allons réaliser ensemble avec nos équipes bâtiment et celles multimétiers du roupe de grandes et belles choses car nous sommes tous animés par cette énergie d’entreprendre », a réagi le nouveau directeur dénéral de Cardinal Edifice.

« Nous sommes ravis d’accueillir Alain Tayar dans la grande famille des Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE). Son expérience en bâtiment acquise à travers plusieurs filières métiers et son leadership vont apporter une nouvelle dimension à l’activité bâtiment du groupe en développant des projets sur-mesure qui auront toute leur place dans notre stratégie d’offre globale », ajoute de son côté Laurent Amar, directeur général adjoint NGE, et président de Cardinal Edifice.