En 2024, le groupe Bouygues porté par sa branche construction et Equans

Malgré un climat morose pour l’économie française, le groupe Bouygues vise une « légère croissance » en 2025, après une année 2024 portée par sa branche construction et sa filiale Equans au cours de laquelle son bénéfice net a progressé de 1,7 % à 1,06 milliard d’euros.

En 2024, l’activité du géant français a été portée par sa branche construction et sa filiale Equans. Grâce à elles, le bénéfice net du groupe a progressé de 1,7 % à 1,06 milliard d’euros. Le chiffre d’affaires 2024 est ressorti à 56,7 milliards, en hausse de 1 %, et le résultat opérationnel courant des activités à 2,5 milliards, en hausse de 5 %, a-t-il annoncé ce 6 mars dans son communiqué de résultats. « Cette amélioration est largement portée par Equans (...) et dans une moindre mesure par Bouygues Construction », souligne le groupe.

Quelles prévisions pour 2025 ?

Pour l’année en cours, le groupe français, spécialisé dans la construction, l’immobilier et les télécoms, vise un chiffre d’affaires et un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) en légère croissance par rapport à 2024, indique-t-il.

Concernant Equans, sa filiale de gestion énergétique des bâtiments rachetée à Engie en 2022, le groupe table en 2025 sur « la poursuite de la croissance organique » du chiffre d’affaires et sur une marge des activités « proche de 4 % ».

« Equans a l’objectif de rejoindre progressivement la croissance organique des (acteurs) comparables du secteur, et d’atteindre, en 2027, une marge des activités (marge de ROCA) de 5 % », rappelle Bouygues.

Des carnets de commandes en bon état de forme

Son carnet de commandes, sur le secteur porteur de la transition énergétique, s’établit à 25,4 milliards d’euros à fin décembre 2024 (+3 %). Concernant les activités de construction, le carnet de commandes atteint le niveau « record » de 32,2 milliards d’euros (+13 %), « offrant de la visibilité sur l’activité future », souligne Bouygues. L’international représente désormais plus des deux tiers (environ 68 %) de ce carnet de commandes, contre environ 63 % en 2021.

En revanche, Bouygues Immobilier est confronté à un « environnement de marché encore difficile », avec un chiffre d’affaires de repli de 17 % à 1,4 milliard d’euros. « En France, dans le logement, les réservations à l’unité sont en amélioration sur un an », souligne le groupe mais dans le tertiaire (bureaux, locaux commerciaux, etc.), « l’activité commerciale reste à l’arrêt ».

« Le carnet de commandes s’établit à 0,9 milliard d’euros, en repli de 0,1 milliard d’euros, soit -6 % par rapport à fin décembre 2023 », indique-t-il.

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock