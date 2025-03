Découvrez notre nouvelle gamme de tapis textiles DINAFLEX. Conçus pour compléter nos tapis ARAVIS à structure métallique, ils offrent une solution polyvalente et performante pour lutter contre l’humidité et la saleté. Rapides à installer et faciles à découper sur place, ils sont disponibles en rouleau entier ou à la coupe, et s’adaptent aux exigences des environnements intérieurs et extérieurs.

Une solution sécurité & design Grâce à leur conception combinant inserts grattants et absorbants avec un système de collecte des saletés, les tapis DINAFLEX améliorent la sécurité des espaces en réduisant les risques de glissades pour tous les usagers. Disponibles en plusieurs coloris et finitions, ils allient efficacité et esthétique pour une intégration harmonieuse dans tous types de bâtiments. Les avantages des tapis Dinaflex Les tapis DINAFLEX représentent une solution flexible pour tous les poseurs. Faciles à installer, ils peuvent être découpés directement sur chantier pour s’ajuster parfaitement à votre configuration. Cette flexibilité permet une mise en place rapide, sans nécessiter de travaux complexes ni d’interruptions prolongées de votre activité. Nos tapis capturent efficacement l’humidité et la saleté, contribuant ainsi à maintenir la propreté de vos espaces et à réduire les coûts d’entretien. En limitant l’usure des revêtements de sol, ils prolongent leur durée de vie et améliorent l’hygiène des lieux. Que ce soit en intérieur ou en extérieur, les tapis DINAFLEX assurent une protection efficace et une adhérence optimale, s’adaptant aux besoins des entreprises, commerces, établissements publics et privés. Alliant robustesse et esthétique, nos tapis offrent une excellente résistance au trafic intense tout en apportant une touche élégante à votre entrée. Disponibles en plusieurs coloris et fonctions ils s’intègrent harmonieusement à tout type d’aménagement. Parce que chaque espace a des besoins spécifiques, nous proposons trois modèles adaptés aux différentes contraintes d’usage, garantissant une solution efficace pour chaque environnement. → Dinaflex Grattant Bandes Larges Matière : 100 % polyamide

Fonction : Grattant & Absorbant

Utilisation : Intérieur et extérieur

Coloris disponibles : Gris, Marron, Noir

Laize 1 et 2 mètres La base perforée en polypropylène assure un excellent drainage de l'eau, ce qui aide à maintenir les zones d'accès sèches et sûres. → Dinaflex Bi-Fonction Matière : 100 % polyamide et polypropylène

Fonction : Grattant & Absorbant

Utilisation : Intérieur

Coloris disponibles : Anthracite

Laize 1 et 2 mètres Ils sont conçus pour gratter et absorber les saletés et l'humidité, ce qui permet de garder les zones d'accès intérieures propres. → Dinaflex Tri-Fonction Matière : 100 % polyester et polypropylène

Fonction : Brossant, Grattant & Absorbant

Utilisation : Intérieur

Coloris disponibles : Anthracite

Laize 1 et 2 mètres Grâce à leur structure unique à trois bandes, ces tapis retiennent plus efficacement la saleté qu'un paillasson. Ils capturent efficacement la saleté grossière, le sable et l'humidité. Pour en savoir plus ou découvrir l'ensemble de notre offre tapis, nous vous invitons à consulter le catalogue Dinathèque 2025. Pour en savoir plus exit_to_app