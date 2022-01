Bouygues Bâtiment IDF : William Nippert nommé DG d’Industrie et Équipements Publics

Depuis le 1er janvier dernier, William Nippert a pris la tête de la nouvelle unité opérationnelle de Bouygues Bâtiment Île-de-France, Industrie et Équipements Publics. Une nomination qui fait suite à la fusion entre Bouygues Bâtiment IDF ouvrages publics et les activités de génie civil industriel de Brézillon.

Suite à la fusion de Bouygues Bâtiment Île-de-France ouvrages publics, et des activités de génie civil industriel de Brézillon, spécialiste de la dépollution des sols, des eaux souterraines et de l’air, une nouvelle unité opérationnelle baptisée Industrie et Équipements Publics a été créée au sein du groupe. C’est William Nippert qui en a pris la direction générale le 1er janvier 2022. Sa mission ? Apporter son savoir-faire et ses années d’expérience. Par ailleurs, il intègre à ce titre le comité de direction de Bouygues Bâtiment Île-de-France dans les équipes de Thierry Fistarol, directeur général délégué, et de Thierry Roulet, directeur général.

Entré dans le groupe en janvier 1997, William Nippert commence sa carrière en tant que responsable travaux. Depuis, ce diplômé en génie civil a occupé successivement différentes fonctions de production et d’achats pour Bouygues Bâtiment IDF. Depuis juillet 2016, il manageait le pôle Génie Civil Industriel & Environnement de Brézillon.

Une nouvelle unité opérationnelle

La nouvelle unité spécialisée Industrie et Équipements Publics, qui regroupe près de 800 collaborateurs, interviendra sur des projets de construction neuve et de réhabilitation en Île-de-France ainsi qu’en Picardie, en regroupant divers domaines d’intervention dont l’enseignement, la santé, le sport, mais également sur des infrastructures de transports, d’énergie ou de logistique.

« Notre raison d’être est d’apporter à nos clients des solutions sur-mesure de conception et de réalisation de leurs projets d’équipements publics ou industriels avec des collaborateurs engagés et fiers de participer à un développement durable des territoires », a souligné William Nippert.

Marie Gérald