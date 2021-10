Une nouvelle direction chez Doka France

Un nouveau cap pour Doka France avec un changement de taille pour sa direction : l’arrivée de Nicolas Ensminger en tant que Directeur Général, et Thierry Demingeon au poste de Directeur Commercial.

Fort de son expertise du marché de la construction en France et aussi en Europe, Nicolas s’appuie sur une carrière riche orientée dans les domaines du bâtiment et des travaux publics exercée au sein de différents postes à hautes responsabilités. Il a notamment fait ses armes chez Hilti et STO, avant de devenir Directeur Général chez KNAUF.

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en Génie Mécanique et Civil de l'École Centrale de Nantes et d'un MBA de HEC, il est également trilingue allemand, anglais, français.

Fier de rejoindre Doka France, Nicolas est prêt avec les équipes pour relever les défis importants : « Forts de notre offre produits et services reconnus, nous aurons à coeur d’assurer notre réussite et nos succès futurs en plaçant la satisfaction de nos clients et l’excellence de nos opérations au centre de nos efforts. »

Quant à Thierry Demingeon, nous avons le plaisir de le retrouver chez Doka France. En effet, suite à DUT Génie Civil et après avoir débuté sa carrière en tant que Chef de Chantier, il a travaillé 16 ans chez Hilti jusqu’à occuper le poste de Directeur Régional des Ventes, avant d’intégrer Doka France en 2004 en tant que Directeur Commercial.

De 2009 à 2016, Thierry a fait une parenthèse en lançant sa propre société dans l'industrie du coffrage, puis décide de rejoindre à nouveau la famille Doka en tant que Global Key Account Manager, où il a développé avec succès une stratégie internationale avec nos principaux clients Bouygues, Vinci Construction France et Eiffage.

Thierry s’est donc lancé un nouveau challenge en reprenant le poste de Directeur Commercial Doka France. Sa connaissance approfondie du secteur est un atout précieux pour accélérer la croissance de Doka France et affirmer son rôle de partenaire auprès des clients.



