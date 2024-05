Avec la nomination d'Emmanuel Leroy en tant que nouveau directeur industriel, le fabricant de menuiseries Atlantem entend renforcer sa stratégie et son engagement envers une production plus durable et innovante.

Atlantem, la filiale menuiserie du groupe Herige, continue sa transformation industrielle française grâce à ses acquisitions qui ont élargi sa présence nationale et diversifié sa production.

En janvier dernier, l’entreprise a été distinguée comme la 125ème entreprise labellisée « Vitrine Industrie du Futur » et la première ETI du secteur des menuiseries et fermetures pour son site de Saint-Sauveur-des-Landes et son projet phare AM-X.

La nomination d'Emmanuel Leroy comme nouveau directeur industriel marque « une étape décisive dans les ambitions de l'entreprise », déclare cette dernière dans un communiqué.

Une vision innovante

Avec plus de 25 ans d'expérience à son actif, Emmanuel Leroy est reconnu pour son approche visionnaire et son expertise en économie circulaire. En tant que membre du comité de direction, rattaché directement à Richard Marchant, il sera responsable des opérations industrielles, pour définir et mettre en œuvre une stratégie industrielle alignée avec le projet de croissance d'Atlantem.

Sa mission inclut l'amélioration continue et la performance des sites industriels en termes de sécurité, de qualité, de flexibilité, d'environnement ainsi que de coûts.

Un engagement pour la durabilité

Diplômé de l'École des Mines de Douai en 1995, M. Leroy a principalement évolué dans l'industrie automobile, notamment chez Renault-Nissan. Il a occupé des postes de Directeur méthodes et industrialisation usine, puis de Directeur de projets industriels, et a notamment piloté l'industrialisation d'un nouveau modèle de voiture dans une usine du nord de la France.

Il a également dirigé un site dédié à l'économie circulaire, en collaboration avec des start-ups innovantes pour réduire l’empreinte carbone.

Lors de son passage chez Accell, un groupe de production de vélos électriques, Emmanuel Leroy a élaboré la stratégie RSE de l’entreprise et fait valider la trajectoire carbone par le SBTi. Cet engagement pour la durabilité se poursuit avec son investissement dans Team for the Planet, une entreprise à mission dédiée à la préservation de la planète.

Marie Gérald

Photo de Une : Emmanuel Leroy