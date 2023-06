Atlantem et MGT Menuieries Bois présentent leur nouveau site de production

Le fabricant de menuiseries Atlantem présentait à la presse son site de Guillac, dans le Morbihan (56), le 16 juin dernier. Les dirigeants d'Atlantem étaient accompagnés de la direction de MGT Menuiseries Bois, nouvelle acquisition d’Atlantem, et ont abordé les ambitions du groupe pour les années à venir.

La viste s’est déroulée à Guillac, petite ville du Morbihan (56), située pratiquement à mi-chemin entre Vannes et Rennes. Les dirigeants d’Atlantem, activité Menuiseries du groupe HERIGE, et de MGT Menuiseries Bois ont donné rendez-vous sur ce site industriel, appartenant anciennement à Daniel Jouvence (groupe Yves Rocher).

Bruno Cadudal, président d’Atlantem, et Richard Marchant, directeur général, étaient accompagnés entre autres de Olivier Bohuon, le directeur du site de Guillac. Les trois hommes ont fait part des ambitions du groupe pour le marché du bois, avant la visite du site de Guillac et ses quelques 10 000 mètres carrés de surface couverte.

Les chiffres d’Atlantem reflètent un bon dynamisme du marché du bois

Atlantem a accéléré sa croissance ces dernières années, particulièrement en 2022, avec les acquisitions successives d’Activence, de MGT Menuiseries Bois, de Poralu, ou encore de Coferm’Ing. Cette croissance s’observe également dans les chiffres, avec notamment un chiffre d’affaires de 201,7 millions d’euros en 2022 pour Atlantem. Le fabricant français dispose également de 14 sites de production spécialisés, répartis essentiellement dans l’ouest du pays, et plus particulièrement en Bretagne.

Si Atlantem a fait le choix d’accélérer la production de ses solutions de menuiseries bois, c’est que le fabricant est conscient de la dynamique qui entoure ce marché. En effet, celui-ci retrouve un second souffle, bien aidé par l’accélération des rénovations dans le résidentiel, et par l’image écoresponsable du bois et les amoureux de ce matériau.

En France, environ 850 000 fenêtres bois sont vendues chaque année, soit environ 8 % du marché total de la fenêtre. Et ce pourcentage va être amené à augmenter dans les années à venir. Atlantem l’a bien compris, et pour être certain de suivre le rythme, ambitionne de doubler son volume bois d’ici cinq ans, et de créer en moyenne 10 emplois par an pour accompagner cette croissance.

L’offre bois Atlantem se compose de frappes, de coulissants, de couleurs, de pare-flamme, de coffre en bois (avec l’acquisition de Coferm’Ing, premier fabricant industriel de coffres en bois), de volets battants, de portes d’entrée, et comporte également une offre montagne. Les fenêtres bois d’Atlantem se distinguent par des menuiseries présentant une technicité élevée avec notamment une finition garantie de 12 ans, des performances acoustiques parmi les meilleures sur le marché bois, une solution pare-flamme, un large choix d’essence, ou encore plus de 60 modèles de portes d’entrée personnalisables à travers la composition de cimaises, moulures, panneaux chanfreinés…

13 000 mètres carrés de terrain, dont plus d’un hectare de surface de bâtiment couvert

Avant l’acquisition du site de Guillac, Atlantem disposait de deux sites de menuiseries bois. À Cholet, dans le Maine-et-Loire, et à Alex, en Haute-Savoie. Le site de Guillac va permettre d’augmenter la capacité de l’activité bois d’Atlantem, et faire de ce dernier l’un des trois principaux acteurs français du bois.

Avec ses 13 000 mètres carrés de terrain, le site accueille 65 personnes, dont 50 en production. Le nombre de collaborateurs est amené à augmenter puisque l’objectif est de former et d’embaucher 10 personnes en plus tous les ans, pendant cinq ans. Une politique qui s’inscrit dans la volonté de croissance d’Atlantem, tout en garantissant la transmission d’un bon savoir-faire. Depuis l’acquisition par Atlantem d’MGT Menuiseries Bois, plus d’une vingtaine de recrutements ont déjà été réalisés.

Guillac produit chaque année 7 000 menuiseries, dont 1 000 portes. Plusieurs gammes de menuiseries y sont produites, avec une nouvelle gamme annoncée pour le mois d’octobre. L’un des prochains objectifs du site est aussi de travailler sur une gamme commune pour être en synergie avec les différents sites de bois. Le site de la petite commune du Morbihan fabriquera, à compter de l’été 2023, l’ensemble des portes d’entrées commercialisées sous la marque Atlantem.

Faire parler d’Atlantem grâce à une nouvelle marque employeur

Afin de connaître une croissance la plus optimale possible, Atlantem a également mis en place une nouvelle marque employeur. Pour donner envie aux professionnels de la menuiserie de rejoindre les équipes du fabricant, Atlantem mise notamment sur ses propres collaborateurs. Pour ce dernier, les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs de la marque employeur.

Pour ce faire, Atlantem compte s’appuyer sur de nouveaux outils, en réalisant des vidéos métiers comportant des témoignages, ou en communiquant sur les plans de développement des compétences.

