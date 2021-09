FIDIC : l'entrepreneuse Chantal Dagnaud élue au conseil d’administration

Syntec-Ingénierie et Cinov ont annoncé le 15 septembre dernier, l'élection de Chantal Dagnaud au conseil d’administration de la fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC). Elle aura pour principale mission de trouver des solutions concrètes aux enjeux du changement climatique, des nouvelles technologies et du big data.

Rassemblant près de 100 pays à travers le monde et 400 entreprises adhérentes, la fédération professionnelle de l’ingénierie conçoit et met en œuvre ouvrages, services et produits dans les secteurs de l'industrie et de la construction.

Tout juste élue au conseil d’administration de la FIDIC, Chantal Dagnaud, qui représente désormais la France de l’ingénierie au sein du conseil, avait déjà participé pendant deux ans au groupe de travail Diversité et Inclusion du groupement. Première femme ingénieure française à avoir obtenu le certificat du programme des Futures Leaders de FIDIC en 2020, Chantal Dagnaud se dit « ravie et honorée ».L'entrepreneuse aura pour mission de définir conjointement avec les membres du Conseil d’Administration les orientations stratégiques et actions de la fédération.

« Durant mon mandat, je veillerai à développer des réglementations à même de faire émerger des modèles de croissances plus durables, à établir des passerelles avec les autres organisations internationales (comme la Banque Mondiale) et à mettre au cœur de la gouvernance de FIDIC les enjeux de qualité, intégrité et durabilité », explique-t-elle.

Bâtisseuse de l'ingénierie

Entrepreneuse internationale, Chantal Dagnaud débute dans un cabinet de lobbying et affaires publiques. Avec plus de 11 ans d’expérience, elle se spécialise en gestion de projets internationaux, montage de co-financements publics privés, subventions européennes ainsi que lobbying. Elle dirige aujourd’hui deux cabinets de conseil : Institutions & Stratégies et D&A Partners, et contribue activement au développement de partenariats entre les gouvernements, les acteurs économiques et les organisations internationales en tant que conseillère du commerce extérieur.



Marie Gérald

Photo de Une : Cinov / Syntec-Ingénierie