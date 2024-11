Progiciel de gestion Pythagore : lancement de la nouvelle version 7

PYTHIE est l’éditeur du logiciel de gestion Pythagore, spécifiquement conçu pour les bureaux d’études, sociétés d’ingénierie, conseil et architecture. Cet outil est le fruit de plus de 25 années de développement afin de répondre aux besoins des TPE, PME et ETI dans ce cœur de métier, et de s’adapter à l’évolution des normes et des pratiques en matière de gestion de l’activité.

Particulièrement attentive à la satisfaction de sa communauté d’utilisateurs, l’équipe s’est lancée depuis plusieurs mois dans une réécriture complète de cet outil afin de proposer une solution full web. Outre son ergonomie revisitée, cette nouvelle version 7, partiellement accessible sur téléphone ou tablette, est également plus légère en termes d’infrastructure matérielle.

PYTHIE compte aujourd’hui plus d’une centaine de sociétés clientes, et veut permettre à ses utilisateurs de bénéficier au plus tôt de la nouvelle ergonomie. À cette fin, cette V7 est déployée non pas d’un seul bloc, mais par briques fonctionnelles complémentaires, ce qui permet également une transition en douceur vers la nouvelle version.

La première brique est le module de saisie des temps passés, notes de frais et congés. Une phase de bêta-test de plusieurs mois a eu lieu, permettant la prise en compte des retours utilisateurs dans l’évolution de Pythagore. L’équipe a particulièrement travaillé sur l’ergonomie de l’interface, afin de rendre son utilisation intuitive et conviviale. La phase de bêta-test a d’ailleurs été menée sans fourniture de documentation, dans le but de valider cet aspect : test passé haut la main !

De nouvelles fonctionnalités enrichissent également cette V7, afin de toujours mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Des widgets en page d’accueil ont été ajoutés pour fournir une vision rapide des éléments à contrôler ou compléter. Une visualisation du plan de charge individuel a également été incluse dans ce premier déploiement, pour permettre à chacun de retrouver les affaires sur lesquelles il est prévu qu’il intervienne dans les mois à venir.

La V7 Pythagore va être livrée par étapes, avec mise à disposition des briques fonctionnelles au fil du temps. En effet, elle fonctionne sur la même base de données que la V6, ce qui autorise ce déploiement progressif. La prochaine étape concernera les fonctionnalités plus particulièrement dédiées aux responsables opérationnels, autour de la gestion des projets et affaires, notamment les fenêtres liées à la planification et aux prévisions de charges.