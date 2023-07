Le Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi (SNBPE) annonce la nomination de Franck Raggi en tant que président de la commission de sécurité, succédant ainsi à Carine Deschryver.

Franck Raggi a tracé son chemin professionnel en accordant une attention particulière à la sécurité dans le secteur du béton. Après avoir obtenu son diplôme d‘Ingénieur prévention et maîtrise des risques industriels de l'école Polytech Grenoble en 2005,il a fait ses premiers pas au sein de Holcim Béton France en tant qu'animateur santé sécurité régional.

Quelques années plus tard, il devient responsable du service maintenance et travaux neufs pour les centrales à béton du groupe en région Hauts-de-France, puis responsable projets et travaux neufs pour la cimenterie devenue EQIOM, de Rochefort-sur-Nenon, dans le Jura.

De 2019 à 2022, Franck Raggi rejoint le groupe Vicat, et y travaille pour la direction performances et investissements, en tant que chef de projets. Il réintègre EQIOM à partir de 2022 en tant que coordinateur santé sécurité pour la branche béton du groupe, poste qu’il cumule avec celui de conseiller en prévention auprès du directeur santé sécurité. Il occupe toujours cette double fonction actuellement.

Un nouveau défi au service de la profession

Désormais président de la commission sécurité du SNBPE, Franck Raggi concentrera ses efforts sur l'analyse et l'amélioration de la sécurité des professionnels du transport et de la production du béton.

« Depuis mes débuts, appuyé par ma hiérarchie, j’ai toujours été dans une dynamique selon laquelle il n’existe pas de concurrence en matière de sécurité. Les bonnes pratiques, comme les échecs, doivent être partagés afin d’en tirer les enseignements et de progresser ensemble pour de meilleures conditions de travail », commente-t-il.

Son implication et son sens de l'animation du travail collaboratif avec les adhérents du SNBPE seront essentiels pour mener à bien ses missions et continuer à faire progresser les normes de sécurité dans le domaine du béton.

Marie Gérald

Photo de une : Franck Raggi